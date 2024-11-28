 

Мнение «аналитика»: О воспитательных мерах… Увещеваниям наконец-то пришёл конец?

28.11.2024, 23:15, Разное
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Пора бы уже забыть про «удары возмездия». Старый и негодный термин. #Россия не мстит бывшим братьям. И не наказывает их. #Россия — воспитывает тех, кто совсем берега потеряли, выдавая им жёсткие, но в данной ситуации вынужденно необходимые уроки.

Именно в этом ключе и стоило бы понимать заявления Владимира Путина союзникам на саммите ОДКБ о том, что… «на продолжающиеся удары по территории России ракетами большой дальности западного производства мы будем отвечать».

Собственно, несколько «воспитательных мер» уже полетели по выбранным МО РФ целям. И это не только всем уже известный «Орешник». Вот краткая сводка.

25 ноября «Искандерами» в Сумской области уничтожены пять пусковых установок ATACMS, две пусковые установки MLRS, три пусковые установки РСЗО HIMARS, а также до 30 обслуживающих их военных.

В тот же день ударом по штабу подразделения ГУР Украины «Кракен» в Харькове уничтожены до 40 иностранных специалистов, преимущественно из #США; в тот же день ударом «Искандера» в Одессе ликвидированы 72 военнослужащих ВСУ, в том числе девять французских инструкторов и технических специалистов.

25 и 26 ноября «Искандерами» в Одесской области уничтожены две пусковые установки с опытными баллистическими ракетами «Гром-2», а также пусковая установка украинского противокорабельного комплекса «Нептун».

28 ноября нанесён комбинированный удар по объектам оборонно-промышленного комплекса Украины и энергетической инфраструктуре, обеспечивающей их функционирование.

Нанесённый этими ударами ущерб украинской военной инфраструктуре уже кратно превосходит потери от недавних атак ATAСMS’ами и «Штормами», где пострадал санаторий Кремля, радар ЗРК С-400 и несколько солдат были ранены. Умному было бы достаточно сложить два и два, чтобы понять, насколько безнадежен путь эскалации, которым Украина при поддержке Запада следует уже третий год. И насколько было бы лучше начать договариваться с Москвой по-честному и по-хорошему.

Но Киев этого пока «не хочет» понимать.

Что ж, эффект «воспитательных мер», как правило, носит накопительный характер, а главное в нём — системность.

Следовательно, #Путин будет продолжать?

Источник: Альманах (прокремлевского) “непредвзятого аналитика”


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