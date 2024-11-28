Рупор кремлевской пропаганды: Наступление боевиков в Алеппо. 28.11.2024

Дела у САА в Алеппо пока идут неважно. Несмотря на то, что на ряде участков наступление противника было остановлено с потерями для боевиков, на других до стабилизации еще далеко. Более того, боевики вышли к трассе M-5, которую САА разблокировали еще в 2020 году во время сражения за Саракиб и Южный Идлиб.

Одними только авиаударами ВКС РРФ и ВВС Сирии наступление противника не остановить. Сейчас идет переброска дополнительных резервов САА к Алеппо, но потребуется некоторое время, чтобы они вступили в бой. Сейчас стоит задача сбивать темп наступления противника и выигрывать время, чтобы после подхода подкреплений стабилизировать ситуацию и потом уже перейти в контнаступление (см. сражение в Северной Хаме в 2017 году, которое развивалось по схожему сценарию).

Если у САА при поддержке союзников это получится, то в дальнейшем, данный провал с прорывом фронта может оказаться отличным предлогом для переноса наступления на контролируемую боевиками часть Идлиба, которая осталась за ними по итогам боев 2020 года. Но до этого еще далеко.

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