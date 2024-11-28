Как выбрать модный оттенок окрашивания, освежающий цвет лица: советы для женщин за 50

Многие женщины в возрасте за 50 красят волосы, чтобы замаскировать седину или изменить свой образ. Но при этом очень важно выбрать такой цвет краски, который будет омолаживать и освежать облик. Это поможет визуально скинуть несколько лет. Мы расскажем, как женщинам 50+ подобрать модный оттенок окрашивания, освежающий цвет лица.

Основные принципы выбора цвета

Существует простое правило, которым следует руководствоваться при выборе цвета окрашивания. Теплые тона волос подходят женщинам с теплыми оттенками кожи. Холодные тона прядей отлично гармонируют с таким же холодным цветом лица.

Чтобы определить свой цвет лица, посмотрите на себя в зеркало. Обратите внимание на область чуть ниже глаз. Если она выглядит пурпурной или синей, то у вас холодный тон кожи. Если этот участок желтый или зеленый, ваше лицо имеет теплый оттенок.

Существуют и другие способы определения тона кожи:

Обратите внимание на цвет вен на руке. Если они синие, то тон вашей кожи холодный. У обладательниц теплых оттенков вены имеют зеленоватый цвет. Иногда на руках встречаются сосуды разных оттенков. Это говорит о нейтральном тоне кожи. Оберните вокруг лица белую простыню. Если белизна подчеркивает розовые и голубые оттенки на лице, то у вас холодный тон кожи. Если же на вашей коже выделяется желтоватый или оранжевый цвет, то это признак теплого тона.

После определения тона кожи вы можете приступать к выбору цвета для окрашивания волос. Далее мы приведем несколько модных вариантов.

Медный

Медные цвета волос подходят женщинам с теплым тоном кожи. Они визуально осветляют и освежают лицо.

Золотистый блонд

Золотистый блонд следует выбирать обладательницам светлой или средней кожи с теплым подтоном. Цвет вашего лица будет подчеркивать этот оттенок волос.

Глубокий каштановый

Глубокий каштановый цвет включает в себя легкие красноватые нотки. Этот оттенок волос идеально подходит брюнеткам, которые хотят визуально осветлить кожу.

Каштаново-коричневый

Каштаново-коричневое окрашивание – универсальный вариант. Этот цвет можно использовать женщинам с любым тоном кожи, так как он смягчает лицо.

Пепельный блонд

Этот вариант блонда состоит из серых и пепельных оттенков. Он идет светлокожим дамам с холодным цветом лица.

Цвет шампанского

Если у вас светлая кожа с холодными оттенками, то попробуйте окрашивание в блонд цвета шампанского. Этот тон омолаживает лицо и отвлекает внимание от морщин.

Светлые пряди вокруг лица

Если у вас смуглый цвет кожи, то добавьте несколько светлых прядей около лица. Это смягчит черты и сделает их менее резкими. Такое окрашивание поможет вам выглядеть моложе, так как оно улучшает цвет кожи.

Вишнево-красный

Если вам нравятся яркие и смелые оттенки, то попробуйте окрашивание в вишнево-красный цвет. Он подчеркивает теплый и нейтральный тон лица. Яркое окрашивание идеально оживляет оттенок кожи.

Заключение

Тусклый и усталый цвет лица – распространенная проблема женщин 50+. Чтобы улучшить его, выбирайте подходящий вариант окрашивания. Однако не стоит забывать и о здоровом образе жизни. Старайтесь хорошо высыпаться, избегать переутомления и побольше бывать на свежем воздухе. Также очень важно использовать качественные средства для ухода за кожей.