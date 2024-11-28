Мнение «аналитика»: О долларе по 200… Когда уж?

А вы не забыли ещё байденовский курсовой ориентир «доллар по 200», которым ознаменовался 2022 год?

Уходящий американский президент Джо #Байден так и не увидел сбычи своего прогноза. Хотя именно под занавес его каденции #рубль начал приближаться к названному курсу, а российский #бизнес готовится к худшему. И закладывает на 2025 год самые мрачные сценарии.

На что рассчитывать простым гражданам, когда доллар, евро и юань поскакали наверх, а всевозможные «эксперты» заговорили о неминучем крахе отечественной валюты?

Вчера, например, было «весело». Надеюсь, самые умные воспользовались паникой, чтобы продать доллары на локальном пи́ке.

И откупить обратно на локальном «дне». Ибо совершенно точно известно, что будущее неопределённо…

Как сообщает «Коммерсант», многие компании из РФ, закупающие товары за рубежом, готовятся к дальнейшему ослаблению рубля. Об этом изданию рассказали сразу несколько представителей фирм-импортёров.

Так, по словам предпринимателя, который завозит в РФ оборудование, его компания закладывает во внутренние расчёты #доллар по 120–125 рублей. В ближайшие три-шесть месяцев могут быть достигнуты уровни 115–120 руб./долл., считает этот собеседник «Ъ». Однако бизнес предпочитает работать «с запасом», объясняет он: «Не думаю, что у кого-то из импортёров есть оптимизм по поводу укрепления рубля. Проще заложить спред побольше».

Уровень 115 руб./долл. называет также Ксения Рясова, генеральный директор Finn Flare — одного из крупнейших продавцов одежды в России. По её словам, если эта отметка будет достигнута, компании придётся переложить валютные издержки в #цены, которые пока учитывают старые обменные курсы.

С начала ноября рубль потерял 7% к юаню, столько же к доллару и около 3% к евро. Не катастрофа, но всё равно неприятно. Волна девальвации накрыла российский рынок после 21 ноября, когда #США объявили о новых санкциях против отечественного финансового сектора, включив в «чёрные списки» пять десятков банков, в том числе квазигосударственный Газпромбанк. Сохранявший доступ к системе SWIFT и операциям в евро, ГПБ оставался одним из последних крупных банков, за счёт которых российская #экономика получала прямой приток иностранной валюты. Расширение санкций «оказало ключевое давление на рубль», отмечает аналитик «ТКБ Инвестмент Партнерс» Максим Гладких.

И это — правда. Но не вся.

1. Укрепление доллара в последние недели произошло почти ко всем основным мировым валютам. Так, индекс DXY на максимуме за два года, #евро тоже близок к минимуму к доллару за тот же срок. Это эффект «Трамп-ралли», предположения о том, что введение новых импортных тарифов со стороны США в 2025-м и далее вынудит торговых партнёров Америки девальвировать собственные валюты, прежде всего евро и юань.

2. Снижение обязательной продажи валютной выручки с 50% до 25% в октябре, видимо, привело к тому, что экспортёры предпочли её не продавать в прежних объёмах. Тем более, что IV квартал в России традиционно связан с повышенным спросом на импорт, а значит, держатели валюты могут на ней неплохо заработать, отсрочив продажи выручки.

3. С другой стороны, российский платёжный баланс в хорошей форме. Профицит текущего счёта за январь-октябрь 2024-го — 58 млрд долл. против 44 млрд за аналогичный период прошлого года. Это говорит в пользу рубля. Как и высокие ставки по банковским вкладам, достигающие 20-23% годовых, что позволяет компенсировать девальвационные потери (особенно если учитывать не только сам курс, но и спреды в обменниках). Ну и ЦБ, как видим, реагирует на ситуацию довольно оперативно: вчера он решил отказаться от покупок валюты на внутреннем рынке до конца года.

То есть, с одной стороны, впечатление такое, что трёхзначный курс российской валюты — это уже всерьёз и надолго. Но с другой — как скоро «единичка» в начале сменится на «двойку», бабушка надвое сказала, простите за каламбур. Конец января многое покажет — и не только в смысле «кузькиной матери», которую грозился показать Национальный лидер™.

А вы ждёте «доллар по 200»?

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