Рупор кремлевской пропаганды: “Прокси-разведка. Украинский проект”

Приехала новая книга Романа Ромачева (https://t.me/rtechnocom) "Прокси-разведка. Украинский проект".

На сегодняшний день это самое подробное издание в открытом доступе посвященное иностранным разведывательным и подрывным центрам действующим на территории Украины. Огромный массив данных по самим центрам и их кадровому составу. Структура, персоналии, направления и методы деятельности, уровни коллаборации, аффилированность с украинскими и иностранными спецслужбами. и т.д.

Must Have для тех, кто интересуется войной на Украине и ее разведывательным/информационно-психологическим измерением. Автор проделал большую работа по систематизации процессов частно-государственной разведывательной деятельности.

Тираж откровенно небольшой, всего 500 экземпляров, так что думаю очень скоро станет библиографической редкостью.

Книга на "Озоне (https://www.ozon.ru/product/proksi-razvedka-ukrainskiy-proekt-s-avtografom-avtora-romachev-roman-vladimirovich-1747982553/?__rr=1)".еще утром была, но уже раскупили

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