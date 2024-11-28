Мнение: Письмо: “Случилось чудо”

Мы привыкли говорить, что давление – не в КП, нельзя заставлять человека делать то, чего он не хочет, даже если это – объективно хорошие вещи. От давления СЗ ваша падает и влияние ваше на человека сокращается.

Однако, бывают исключения, когда давление вписывается в КП.

Это бывает, например, в случае большого косяка. Тогда, для прекращения его, партнер может использовать адекватное давление и это будет в красном поле.

Большой косяк – это ваше грубое нарушение прав партнера, либо причинение ущерба его личным материальным и физическим ресурсам или вашим общим.

Давление оказывается для того, чтобы изменить ситуацию, не разрывая отношения. Оно должно быть адекватным, то есть не более грубым, чем достаточно (это важно!) и четко обозначенным: чего вы хотите и почему.

По сути такое давление является ультиматумом. Точнее ультиматум – это вид давления. Вы предлагаете партнеру отказаться от вредной практики, иначе последует разрыв отношений.

Это не пика, но давление как и пика обязательно должно быть в КП, вы должны иметь на это право. Это не рыбацкий инструмент, значимость от давления никогда не растет, как от пики, однако она может и не падать, а отношения могут выиграть, если партнер осознает, что не прав, а вы правы. Именно поэтому давление должно быть максимально мягким из действенных, то есть жестким не более, чем необходимо. Иначе партнер не захочет развернуться к вам, на его косяк вы ответите своим вектором косяка и получится не разрешение конфликта, а снежный ком.

С темой давления в КП мы еще будем разбираться, но вот вам пример в письме.

b_e_l_e_n_a

Приветствую Вас, Эволюция

Моего мужчину я буквально намолила себе . После окончания последних отношений в мезальянсе я как мантру постоянно повторяла «Пусть мой человек будет таким как я», имея в виду ОЗ.

И случилось чудо. В нас похоже все- ценности, цели, опыт в работе, опыт в любви , воспитание, отношение ко всему на свете, даже родители между собой похожи.

Мне 40 и мне никогда не было так хорошо, вместе мы четыре года.Договариваться можем обо всем :быт, финансы, свободное время, хобби- можем все спокойно обсудить и найти решение. Строим планы, я хочу с ним на всю жизнь, он кажется тоже.Детей не планируем, у него есть, а я не рожу.

(Если вы настроены искать партнера с равной ОЗ и с похожими взглядами-вкусами, чудо действительно случается часто. Секрет в том, что это абсолютно справедливое и реалистичное желание, в КП, ваше сознание и подсознание объединяются в поисках и поиск часто достигает успеха)

Есть одна проблема. Я курю, с детства, сейчас это вейпы с кофейным вкусом , они не оставляют запаха на теле, волосах, одежде, помещении. Курю дома, на работе в кабинете, в машине, везде. Я не могу бросить. Он же ненавидит курение.

Когда мы только начали общаться я спросила его- что важно для него в женщине? Один пункт из списка был про курение. Тогда я смеялась и сказала – жаль, получается мы точно друг другу не подходим. Но получилось иначе , мы общались, потом дружили, потом полюбили друг друга и стали вместе жить.

На каком- то этапе,как я считаю ,пошла к нему на встречу и сказала что врать точно не буду, бросить не могу, могу не курить при тебе и перед твоим возвращением домой .

И мне, если честно ,это не просто дается и я считаю это большим шагом. Сначала было ок, потом он стал давить чтобы я совсем бросала или совсем не курила дома. Если где-то видит – ломает и выбрасывает электронные сигареты. Прячу.

(Ломать и выбрасывать – чрезмерные меры, здесь он выходит из КП. Но хотя по форме его давление не экологично, само требование – в КП. Она считает курение – своей личной территорией, но если они – пара, вместе живут, есть планы быть вместе всегда, ее здоровье – это общая территория. Тем более она курит дома, а в договоре перед совместной жизнью было “не курить при нем”. Поэтому, видимо, он и ломает сигареты, хотя, повторюсь, это вектор косяка. Но ее косяк – больше)

Я говорю- я не подписывалась на такое, перед тем как вместе жить мы обсудили условия. Если ты так ставишь вопрос я могу предложить только один выход – меньше времени быть дома.

Есть ли у меня красное поле в этой ситуации?

(Нет. Только если автор попросит у мужчины время для отвыкания и какую-то помощь-поддержку. Причем попросить в качестве поддержки можно многое, здесь фантазия может разыграться, но в рамках разумного. Отказаться бросать курить при таком интенсивном курении – не в КП. Это как с пьянством, с употреблением наркотиков, с другими очень вредными привычками, однозначно разрушающими здоровье и нарушающими нормальное общение пары. КП на такие привычки может дать сам партнер, если хочет, например, если сам имеет такую привычку или просто лоялен по какой-то причине. Если партнер категорически против, КП нет. Кто еще дополнительно объяснит автору, почему так?)

Я бы очень хотела чтобы мы решили этот вопрос, если бы я могла я бы бросила курить, но я не могу, или не хочу. Ссоримся сильно, от этого отчего- то принципиально хочется назло курить больше.

(Скорее всего придется расстаться. Привычка часто оказывается сильней любви. Но если этот мужчина – действительно мужчина мечты, автору стоит подумать вот о чем. Она его “намолила” и он, придя в ее жизнь, хочет сделать эту жизнь дольше, здоровей и свободней. Конечно, в основном, он думает о своем комфорте, но это не важно. Правда все равно на его стороне, потому что он навязывает нечто очень полезное и правильное. Автор может выбрать курение, но если СЗ мужчины велика, это может стоить ей дорого. Может быть стоит воспользоваться шансом избавиться от привычки? Помните, как в той старой истории про Нину Дима попросил “ангела” спасти его и “ангел” его спас?)

Помогите пожалуйста.