 

Энергетический вампиризм станет уголовным преступлением: новый пункт в УК РФ

28.11.2024, 19:33, Разное
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В России планируют внести поправки в Уголовный кодекс, предусматривающие наказание за энергетический вампиризм. Новый пункт закона может стать основанием для преследования лиц, чьё поведение вызывает у других эмоциональное и физическое истощение. 

В соответствии с новым законопроектом, за доказанный факт энергетического вампиризма грозит до трёх лет лишения свободы или обязательные работы. Состав преступления определят с привлечением экспертов в эзотерической сфере. Рассматривается также идея создания реестра энергетических вампиров, чтобы россияне могли заранее избегать общения с ними на корпоративах и в общественном транспорте.

«На эту категорию граждан управы никакой нет, только подрывают правильный настрой у людей, – считает один из инициаторов этого закона. – Дементоры какие-то, ну ей Богу. Будем, что называется, осаживать».

Ненадежный источник: ИА “Панорама”


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