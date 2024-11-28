Энергетический вампиризм станет уголовным преступлением: новый пункт в УК РФ

В России планируют внести поправки в Уголовный кодекс, предусматривающие наказание за энергетический вампиризм. Новый пункт закона может стать основанием для преследования лиц, чьё поведение вызывает у других эмоциональное и физическое истощение.

В соответствии с новым законопроектом, за доказанный факт энергетического вампиризма грозит до трёх лет лишения свободы или обязательные работы. Состав преступления определят с привлечением экспертов в эзотерической сфере. Рассматривается также идея создания реестра энергетических вампиров, чтобы россияне могли заранее избегать общения с ними на корпоративах и в общественном транспорте.

«На эту категорию граждан управы никакой нет, только подрывают правильный настрой у людей, – считает один из инициаторов этого закона. – Дементоры какие-то, ну ей Богу. Будем, что называется, осаживать».

—