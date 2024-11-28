Можно в пост: рецепт супа из чечевицы

Ингредиенты Чечевица красная или зеленая — 250 г

Вода или овощной бульон — 1,5 л

Картофель — 2 шт.

Морковь — 1 шт.

Лук репчатый — 1 шт.

Помидор — 1 шт. (по желанию)

Чеснок — 2 зубчика

Растительное масло — 2 ст.л.

Соль, перец — по вкусу

Лавровый лист — 1 шт.

Зелень (укроп, петрушка) — по вкусу

Специи (тимьян, паприка, куркума) — по вкусу Приготовление Подготовка ингредиентов: Промойте чечевицу под холодной водой.

Очистите картофель, морковь и лук. Нарежьте картофель кубиками, морковь натрите на крупной терке, лук мелко порубите.

Если используете помидор, очистите его от кожицы и нарежьте мелкими кусочками. Обжарка овощей: Нагрейте растительное масло в кастрюле на среднем огне.

Обжарьте лук до золотистого цвета, затем добавьте морковь и чеснок. Продолжайте обжаривать еще 2-3 минуты.

Добавьте нарезанный помидор и специи (тимьян, паприку, куркуму). Перемешайте и тушите еще минуту. Добавление чечевицы и картофеля: Залейте овощи водой или бульоном, доведите до кипения.

Добавьте промытую чечевицу и нарезанный картофель. Варите на среднем огне около 20-25 минут, пока чечевица и картофель не станут мягкими. Приправы и зелень: За 5 минут до окончания варки добавьте лавровый лист, посолите и поперчите по вкусу.

Перед подачей удалите лавровый лист и посыпьте суп свежей зеленью. Подача: Суп готов! Можно подавать горячим, украсив сметаной или йогуртом по желанию.