Мнение: Письмо: “Почему нет выбора?”

Истории нерыб многих раздражают, как мы видим при разборах. Уж слишком гладко все и легко!

Здесь автора и саму немного раздражает собственная история, нерыбья. Точнее не то что раздражает, а как-то беспокоит вот эта гладкость.

Давайте попробуем разобраться, в чем причина гладкости и легкости? Это серьезный вопрос и ответы в письме есть.

venefica_li

Здравствуйте, уважаемая Эволюция. Надеюсь, моя история подойдёт для разбора в блоге.

Помогите понять, могла ли я поступать иначе, и как. Когда вообще есть этот момент выбора или иногда его в принципе нет? Что тогда делать, где этот руль? Речь идёт о романе с начальником.

С А. я познакомилась на новом для меня проекте. Мне 37, ему 41. Зарплата моя средняя по городу, двое детей-подростков, брак закончился разводом через 10 лет, было это давно. Имидж обычный, в одежде не разбираюсь. Он разведён, дочь взрослая.

Прошлые не то чтобы отношения (мы дружили, потом он внезапно сделал предложение) закончились тем, что мужчина своими реакциями сильно попортил жизнь мне и компании наших друзей, с которыми мы вместе участвуем в различных творческих проектах (иммерсивное шоу).

(Автор скромно описывает не только имидж, но и преследования обезумевшего от любви кавалера. Скромно, без кавычек)

Поэтому к этому проекту (никогда в таком не участвовала, новый вид деятельности для меня) с незнакомым коллективом я отнеслась очень серьезно, для меня это ценная возможность, поэтому я приложила усилия, чтобы выглядеть максимально профессионально, одевалась поскромнее. Команда сплочённая, давно работают вместе, я для них человек новый, старалась вести себя тише, почти не разговаривала ни с кем, хотела произвести впечатление хорошего работника и зацепиться в проекте.

(Автор переживает, что чем-то спровоцировала начальника, как будто не верит, что просто могла понравиться ему, безо всякий собственных усилий)

Во время работы руководитель шутил на тему того, что не женат. Я молча смотрела на него. Интересно, что это такое происходит, тут так принято, это его обычное поведение или как.

Но случилось опять то, что может разрушить моё положение в проекте. Где-то через неделю, когда он позвал составить компанию в бассейн по гостевому билету, я поняла, что не могу отказаться. Соглашусь или откажусь – не известно, о чём я пожалею больше. Его ОЗ гораздо выше моей, он влияет на всё направление в нашем городе.

Плавать люблю. Сделала вид, что не вижу в этом ничего особенного, подумаешь, бассейн. Потом гуляли, было весело.

На встречах общались дружески, открыто, много шутили, я не флиртовала. Ещё через неделю он уехал в другой город по работе, спустя несколько дней будто заскучал, позвал приехать на редкую выставку. У меня дел в том городе не было, но возможность посетить выставку его преподавателя с его комментариями меня увлекла.

Прямо на выставке он стал говорить, какой хочет брак. Разговор отвлечённый, я тоже ответила, что ничего не ищу, и вряд ли браки для таких, как я. И детей мне рожать поздно. Мы пошли гулять, и вечером на набережной он стал обнимать меня, сказал, что влюблён и не хочет со мной расставаться, целовал и “пожалуйста, поехали ко мне! – “Ну, поехали..”

Я опять почувствовала, что не могу отказаться. Наверное, это было бы в КП, но ход был бы хуже.

Утром он спросил, отношения ли у нас (да) и повторил, что ищет жену (об этом пока рано говорить). Попросила его не показывать на работе, что мы встречаемся, до окончания проекта (несколько месяцев) во избежание сложных ситуаций. Смирилась, что если всё рухнет, моё участие в проекте на этом закончится. Повторил, что любит, я ответила, что он мне очень нравится и я полюблю его, когда узнаю его. А пока не знаю.

Он хотел поднять мне зарплату, я отказалась смешивать работу и отношения (вдруг, получится). Проект его удачно завершился. Новых таких пока нет.

Он много рассказывал о бывшей жене. Было интересно, потом стал сам себя одёргивать, мол, что-то много бывшей жены в наших отношениях. Долгий брак с взаимными периодическими изменами. Я плохо отношусь к такому, подумала, что они привыкли подогревать друг друга ревностью, и мне придется иметь с этим дело.

Стал рассказывать, что в коллективе есть девушка, с которой он встречался, сейчас она на другом проекте, в другом городе, но скоро приедет. Это его побочная страсть, к которой ревновала жена. У меня закрались мысли, что он меня провоцирует что ли. Ну я слушала, интересно.

Когда она приехала, мы поработали вместе, она очень интересная, красивая и творческая. Она руководит аналогичными проектами в другом городе. Ровня ему. О том, куда она потом пропала, хотелось бы рассказать в другом письме, не удлинять это. Момент с играми на ревности, который меня настораживал, разрушился, и, мне кажется, именно с этого момента всё стало ровно и безоблачно.

(Интересный момент, друзья. Почему, когда приехала “потенциальная соперница”, красивая, творческая, момент с ревностью, который настораживал автора, разрушился? Как думаете?)

К этому моменту его ресницы стали длинными, а глаза при взгляде таинственными. Я сказала, что люблю его.

(Как вам описание его выросшей значимости?)

В общем, мы стали проводить много времени вместе, летом у меня длинный отпуск. Ему прописали уколы, спросил, умею ли я их делать (да), узнал, что я сажаю розы, попросил посадить на могиле матери. Обычно я хорошо общаюсь с мамами парней.

(Мамам парней преимущественно нравятся только девушки с нормальными границами)

Жаль, что здесь я могла только цветы на могиле посадить да слушать его рассказы. Перед смертью его мама долго болела, и это было тяжело для него. Иногда помогаю ему по работе, так как мое образование считается хорошим в этих кругах (называет меня “элитой”).

Увлечения у нас общие – рок-н-ролльное прошлое, иногда трясем стариной. Я покупаю ему всякие уютные домашние штучки для мастерских, где он живёт. Он оплатил моему сыну семестр в колледже (это было внезапно, сын проходил на бюджет, но из списка поступивших его сдвинули дети СВО, А. видел, что я была буквально в ступоре, но нашла решение – недорогой кредит на обучение). Сказал, не надо кредита.

На моей основной работе мне подняли зарплату, и я стала чувствовать себя увереннее с ним и по поводу оплаты обучения сына.

С дочерью его познакомились случайно. Она приехала привезти кота, это было на улице около дома. Он сказал мне, что если не хочу сейчас знакомиться, могу подождать за углом. Я сказала, что отчего же, познакомлюсь. Мы поднялись в квартиру, немного поговорили, было видно, что ей не комфортно с нами, и она быстро ушла. Во время развода (жена ушла к любовнику), дочь поддержала мать, а на отца, как будто обижена, ей 20 лет.

Желания познакомиться с моими детьми А. не выказывал, это вышло случайно, мы просто попались и спалились у меня дома. Теперь они хорошо общаются, ему нравится приезжать, просится, говорит, что ощущает себя в семье.

Прислал как-то скриншот с госуслуг, что для подачи заявления на брак нужен мой СНИЛС. Типа шутка, поставила смеющийся смайлик. Спустя месяц он стал обсуждать брак, как я смотрю на то, чтобы зарегистрировать брак, несмотря на то, что вместе не живём. Я протянула ему свой СНИЛС (ношу в паспорте), сказала, пусть у тебя будет, когда захочешь жениться.

(Шаг ее соразмерный или больше, чем надо?)

Вместе мы жить не стали потому, что его квартира находится сильно далеко от моей работы, балетной студии, школ моих детей. У меня жить невозможно, мало места. Выходит, я отказалась, он принял. Сам он живёт в мастерских в центре города, там мы проводим много времени вместе. Сделал мне предложение с кольцом в красивом месте. Сейчас сказал, что думает купить квартиру в моём районе, и тогда поженимся.

Мой вопрос – в каком месте я могла свернуть с этого пути? Сейчас всё хорошо, я чувствую любовь и рада этому чувству. Оглядываясь назад, вижу какие-то “рельсы”. А бывает ли выбор?

(При нормальных границах глобально выбора часто не бывает, потому что предложения достаточно хорошие, чтобы не сомневаться. Это выглядит как “судьба ведет”, и это совершенно нормально)

Раньше я завершала отношения спустя несколько месяцев, и это было привычным. Они не интегрировались в мою жизнь. Потехе – час. Сейчас ощущение, что меня кружат в танце. А где я?

(Ответите автору, где она и почему руля можно почти не касаться, не надо его выкручивать резко вправо, держать обеими руками и потом резко влево?)

И что будет, когда музыка закончится?

(Просто так музыка отношений и не должна заканчиваться. Сначала вырастает корона и человек начинает путать границы, потом и музыке конец приходит)

Спасибо, что дочитали, а также за Ваш удивительный блог, который я читаю много лет.