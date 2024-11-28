Ультразвуковой нож Hanboost C1 режет различные материалы, как масло

Ультразвуковой резак Hanboost C1 – это беспроводное устройство, способное осуществлять точный рез материалов: дерева и пластика, кожи, резины и бумаги. Принцип работы основан на высокочастотных колебаниях (40 000 в секунду), что обеспечивает плавную и бесшумную резку без образования задиров, царапин или видимых глазу следов.

Резак может применяться широким кругом пользователей, от художников и скульпторов до специалистов по 3D-печати и создателей миниатюрных моделей. Устройство имеет три режима мощности, которые можно адаптировать к типу материала, а подсветка на светодиодах обеспечивает обзор рабочей зоны. Управление резаком интуитивно простое и понятное.

Беспроводной резак весом всего 250 граммов оснащен АКБ емкостью 3000 мА⋅ч, которая обеспечивает автономную работу до 3 часов. Встроенный отсек для шестигранного ключа упрощает замену лезвий. В целях безопасности резак оснащен функцией двойного нажатия кнопки включения и автоматическим отключением после бездействия в течение 5 минут.

Кроме того, в конструкции предусмотрены преобразователь энергии и титановый усилитель с надежным зажимным патроном. Резак Hanboost C1 доступен для предзаказа по цене $109 на Kickstarter. Первые поставки планируются на март 2025 года.

Источник — Kickstarter