Неожиданно: Распутина раскрыла секрет феноменальной молодости

Недавно отметив 60-летие, Маша Распутина поражает своей великолепной формой. На недавнем сольном выступлении в столице певица вновь показала свою стройность и подтянутость. Артистка раскрыла неожиданный секрет феноменальной молодости, объяснив, что использует доступные средства для занятий спортом. Певица рассказала, что стремится к заветам доктора Неумывакина, который советовал делать по 300 приседаний в день. Пока Мария легко может сделать лишь сто приседов подряд.

Распутина также подчеркнула важность выполнения упражнений на свежем воздухе. Она предпочитает заниматься этим у себя в подмосковном доме, где ей помогает природа. Певица поделилась, что у нее на участке есть деревья, она обхватывает стволы руками и, держась за него, приседает.

Кроме того, артистка уделяет большое внимание правильному питанию. Она неоднократно говорила о важности употребления исключительно натуральных продуктов. Жирная и вредная пища полностью исключена из ее рациона. К тому же звезда добавила, что сейчас практически не ест, поскольку нет времени. В основном она пьет талую воду и произносит над ней особые наговоры.

Стоит отметить, что благодаря Маше Распутиной ее супруг Виктор Захаров тоже перешел на здоровое питание. За короткий срок он смог избавиться от лишних килограммов и теперь выглядит ничуть не хуже, чем в момент знакомства с певицей.