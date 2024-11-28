 

Новосибирские биологи придумали, как дольше хранить кумыс

28.11.2024, 16:55, Разное
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Российские ученые разработали и уже запатентовали новый способ длительного хранения кумыса. Данным исследованием занимались в Новосибирском аграрном госуниверситете.

По словам доцента НГАУ Олега Сороколетова, даже один-два дня для подобных кисломолочных продуктов уже немало, а по новой технологии кумыс может храниться две недели.

Как уточняется, в целях увеличения длительности хранения кумыса в него добавляется кумысная закваска, дополненная раствором, включающим антимикробные пептиды, а также меланин, представляющий собой пигмент с выраженными антиоксидантными свойствами.

Причем данные вещества были получены из хитина мухи черная львинка, которую в прошлом году внесли в российский список сельскохозяйственных насекомых. Эти мухи для получения меланина и пигментов были выращены в лаборатории.

Согласно патентной документации, добавление в состав кумыса меланина с антимикробными пептидами заметно увеличивает срок годности продукта, улучшает его органолептические показатели, а также наделяет биологически активными элементами. Кроме того, изобретение может применяться и в других кисломолочных продуктах.


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