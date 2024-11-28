 

Суд оправдал чиновника, который плакал при получении взяток

28.11.2024, 15:33, Разное
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Краснодарский городской суд полностью оправдал руководителя межрайонного фонда капитального ремонта Всеволода Маркова, который обвинялся в получении многомиллионных взяток в течение 5 лет.

Согласно материалам следствия, чиновник в 2016-2020 гг. получил от подрядчиков не менее 75 миллионов рублей за «благосклонность при заключении контрактов на реконструкцию зданий». Сам госслужащий не отрицал свою вину, однако просил суд учесть, что деятельно раскаялся и всегда «испытывал душевные терзания» при совершении коррупционных правонарушений.

– Мы предоставили видеозаписи, на которых господин Марков плачет во время получения взяток. Также были принятые во внимание показания его супруги и трёх любовниц, которые рассказали о его переживаниях в эти моменты. Нам удалось убедить суд, что совестливых людей сажать в тюрьму нельзя, – сказал адвокат чиновника Георгий Казанцев.

Приняв во внимание все материалы дела, суд признал госслужащего заслуживающим снисхождения и вынес оправдательный вердикт. Прокуратура Краснодара собиралась обжаловать это решение, однако сотрудники ведомства не успели в отведённые законом сроки подать кассационную жалобу – курьер, который направлялся с документами в суд, попал в пробку и опоздал на заседание кассационной коллегии.

Ненадежный источник: ИА “Панорама”


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