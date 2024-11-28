 

СМИ: депутаты Госдумы начали использовать барабан из «Поля чудес», выбирая, что бы ещё запретить

28.11.2024, 13:33, Разное
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Депутаты Государственной думы начали собираться в студии, где снимают популярную программу «Поле чудес», – там они крутят барабан, пытаясь определить, какие законопроекты следует внести до конца года, а какие можно отложить.

Как утверждают источники телеканала RTVI, практически все обсуждаемые законы представляют собой новые запреты и ограничения. Один из участников процесса заявил, что таким образом можно «избежать предвзятости и оптимизировать процесс принятия решений».

– Идея появилась, когда кто-то заметил, что волчок из игры «Что? Где? Когда?» нам уже давно не подходит – он требует значительное время на подготовку, вмещает всего 13 вариантов, ещё и Крюк постоянно подначивает, – пожаловался он.

Благодаря барабану Якубовича россияне смогут ещё некоторое время пользоваться одноразовой посудой и мобильными телефонами иностранного производства – идеи об их запрете были отложены до следующей сессии. В то же время, как отмечает источник журналистов, «любителей мужской косметики и бытовых принтеров ждут сюрпризы».

Ненадежный источник: ИА “Панорама”


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