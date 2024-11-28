 

Мнение «аналитика»: О цирке с понями в ЖЖ… Анекдот, просто анекдот?

28.11.2024, 13:20, Разное
  Подписаться на Telegram-канал
  Подписаться в Google News
  Поддержать в Patreon

Иногда просто хочется рвать и метать. Только #юмор спасает.

Однажды Марк Шейдер поступил в цирк шпрехшталмейстером. Все знакомые страшно удивились. А Марк на все распросы невозмутимо отвечал…

Люди, ну мне с вас просто смешно. Таки вы правда хотели, чтобы я пошёл работать на шахту маркшейдером?

Уф-ф-ф. Пар выпущен. ЖЖивём дальше.

Но, правда, разве вам никогда не хотелось за весь этот бл…ский цирк с цензурой и ручной модерацией Топа послать всех цензоров на шахту или рудник к этим вашим маркшейдерам?

Источник: Альманах (прокремлевского) “непредвзятого аналитика”


Смотреть комментарииКомментариев нет

Добавить комментарий

Имя обязательно

Нажимая на кнопку "Отправить", я соглашаюсь c политикой обработки персональных данных. Комментарий c активными интернет-ссылками (http / www) автоматически помечается как spam

ЧИТАЙТЕ ТАКЖЕ

28.11 / Рупор кремлевской пропаганды: Один за всех и все за инклюзивность

28.11 / Академик РАН: «Рост курса доллара связан с кампанией американцев по увеличению инфляции в России»

28.11 / Бородина раскрыла всю правду о давней непримиримой вражде с Собчак

28.11 / В МИД объяснили, почему в ноте протеста назвали британского премьера «хрюкающей вырожденческой падалью»

28.11 / Алсу сделала заявление о смене фамилии после нашумевшего развода с Абрамовым

28.11 / Ягодный макияж – главный хит зимы 2024/2025: как повторить трендовый мейкап

28.11 / Пользователям первого ИИ-помощника Rabbit R1 стал доступен режим обучения

28.11 / Мнение «аналитика»: О шокирующих планах американского deep state… России — π-ц?

28.11 / Рупор кремлевской пропаганды: О перемирии в Ливане

28.11 / Почему собаки не узнают себя в зеркале?

Политика конфиденциальности - GDPR

Карта сайта →

По вопросам информационного сотрудничества, размещения рекламы и публикации объявлений пишите на адрес: [email protected]

Поддержать проект:

PayPal - [email protected]; Payeer: P1124519143; WebMoney – T323003638440, X100503068090, Z399334682366

18+ © 2002-2022 РЫБИНСКonLine: Все, что Вы хотели знать...

Яндекс.Метрика