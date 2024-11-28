Мнение «аналитика»: О цирке с понями в ЖЖ… Анекдот, просто анекдот?
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Иногда просто хочется рвать и метать. Только #юмор спасает.
Однажды Марк Шейдер поступил в цирк шпрехшталмейстером. Все знакомые страшно удивились. А Марк на все распросы невозмутимо отвечал…
Люди, ну мне с вас просто смешно. Таки вы правда хотели, чтобы я пошёл работать на шахту маркшейдером?
Уф-ф-ф. Пар выпущен. ЖЖивём дальше.
Но, правда, разве вам никогда не хотелось за весь этот бл…ский цирк с цензурой и ручной модерацией Топа послать всех цензоров на шахту или рудник к этим вашим маркшейдерам?
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Источник: Альманах (прокремлевского) “непредвзятого аналитика”
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