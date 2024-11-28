 

В МИД объяснили, почему в ноте протеста назвали британского премьера «хрюкающей вырожденческой падалью»

28.11.2024, 9:33, Разное
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Официальный представитель МИД России Мария Захарова заявила, что ведомство не намеревалось называть премьер-министра Британии Кира Стармера «хрюкающей вырожденческой падалью».

Соответствующая фраза появилась в недавней ноте протеста МИД из-за технической ошибки, заверила она. По словам представителя МИД, во время подготовки пресс-релиза ведомство посещал первый замглавы Совбеза Дмитрий Медведев.

– Дмитрий Анатольевич заходил во время работы над текстом… Внёс свои предложения. Мы их приняли во внимание и проработали, но в рабочей версии документа, я уверяю, таких эпитетов не должно было появиться. Это техническая ошибка, – сказала Захарова.

В связи с этим досадным недоразумением министерство намерено выпустить повторный пресс-релиз с исправлением, где будет чётко указано: «Мнение, согласно которому Кир Стармер – хрюкающая вырожденческая падаль, не планировалось к включению в официальный документ МИД».

Ненадежный источник: ИА “Панорама”


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