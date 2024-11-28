Мнение «аналитика»: О шокирующих планах американского deep state… России — π-ц?

У положения «хромой утки» есть своя прелесть: можно говорить, что угодно, ибо отвечать за базар всё равно не придётся. Некоторых это подталкивает говорить правду.

Несколько дней назад госсекретарь #США Энтони Блинкен встречался с руководством #НАТО и чиновниками #ЕС. Там он был откровенен и прямолинеен. И говорил как будущий пенсионер, которому нечего терять, а не как политик с перспективами. Его слова были резкими и отрезвляющими… прежде всего для России.

А для американских партнёров — откровенными и ободряющими.

Тем не менее, кто-то их «слил» в Сеть. Возможно, чтобы послать ещё один внятный сигнал Москве: за время до инаугурации Дональда Трампа его предшественник не будет сидеть, сложа руки.

В итоге сказано было вот что (ссылку на источник не даю, ибо он иноагент, и Бог весть, что власти ещё удумают в их отношении).

1. Дональд #Трамп пришел в последний раз.

2. Он не сможет провести через сенат #США более 50% от своих желаемых назначений в Администрацию, так как не согласовал их с двухпартийным консенсусом и республиканским активом от бизнеса.

3. Он также не сможет отвернуться от Украины и бросить её, так как это поставит крест на любые союзы с США и НАТО, а ему это не позволит «глубинное государство».

4. «Мирный план» Трампа не так страшен, как представляется. Он готов закрыть вопрос Крыма и отдать ЛДНР в их конституционных границах, но Запорожье и Херсонщина даже не обсуждаются. Внеблоковый статус Украины будет рассчитан на 20 лет, а далее возможен его пересмотр. Все эти 20 лет НАТО будет тихо осваивать украинскую территорию и обучать армию, насыщая её своим вооружениями.

5. Но до этого может вообще не дойти: Москву не устроят территории, которые Дональд Трамп готов заставить Украину отдать России, а Киев никогда не признает суверенитет Москвы над Крымом, поэтому любые переговоры изначально обречены, хотя и могут начаться под принуждением Вашингтона.

6. В случае давления Трампа на Киев, нынешний президент Владимир #Зеленский сможет обеспечить проведение выборов в 2025 году и победить, так как к моменту их начала СБУ под соусом борьбы с олигархами и агентами Кремля зачистит всё поле оппозиции и не даст эмигрировавшим элитам протащить своего кандидата.

7. Также в 2025 году могут пройти выборы Верховной рады, поскольку Зеленский после переизбрания сможет влиять на их итоги. Всё это даст ему мандат на выход из любых сделок с Россией.

8. #НАТО до лета 2025 года сможет продолжать поддержку Украины в таком объёме, которого будет достаточно, чтобы не обрушился фронт, и это также осложнит переговорный процесс. Далее Трамп увидит, как его мирные инициативы дискредитируют его же администрацию. Он обвинит во всём Москву и начнет принимать решения, которые не понравятся в Кремле.

9. #Россия вообще-то держится в СВО из последних сил, и её #экономика не протянет до конца 2026 года. Более того, уже в конце 2025-го РФ ждёт упадок, сравнимый с 1996 годом, и далее будет только хуже.

10. Единственный, кто может помочь Москве, это Ким. КНДР обещаны территории Николаевский области и сельхозземли в Херсонской плюс порты в Чёрном море, и корейцы готовы за это воевать и дать до миллиона бойцов для ВС РФ. Джо #Байден сосредоточен на том, чтобы остудить их пыл. Он не хотел бы первым выдавать разрешение на удары вглубь России дальнобойным оружием, но не против, если такие удары будут осуществляться британскими и французскими ракетами с разрешения американских производителей. Впрочем, возможны и другие варианты…

Это говорилось за несколько дней до того, как ATACMS’ы полетели по целям в Брянской и Курской областях. Видимо, «самоходного деда» всё же удалось убедить, что стесняться уже нечего, а заваренную им кашу будет расхлёбывать уже Дональд Трамп. Ну а в целом план «deep state», который озвучил Энтони Блинкен, довольно логичен и даже по-своему эффективен: по максимуму ставить республиканцу палки в колёса и ждать, когда #Россия сама собой рухнет к ногам победителя. А сколько такое ожидание унесёт русских и украинских жизней, шерифа не волнует.

Вот только удара «Орешником» этот план, кажется, не предусматривал.

Ошибочка вышла у эффективных планировщиков?

А если — не только в этом?

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