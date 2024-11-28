Рупор кремлевской пропаганды: Серп и молот над Берестками

114-я бригада 51-й армии ВС РФ (https://t.me/mo114rf/79)освободили н.п. Берестки на берегу Кураховского водохранилища. В поселке поднят флаг бригады с серпом и молотом. Обращает на себя внимание огромный опорник рядом с поселком.

Ждем на этой неделе официального подтверждения от МО РФ.

Ну и дальнейшего движения вдоль берега Кураховского водохранилища к поселку Старые Терны.

С юга наши войска продолжают успешно ликвидировать карман к востоку от Успеновки, а также продолжают бои за центр Курахово.

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