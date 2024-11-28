Рупор кремлевской пропаганды: Хуситы надвигаются на Красноармейск

Хуситский тапок нависает над Красноармейском.

Некоторое кол-во хуситов действительно есть в зоне СВО, но о каком-то существенном кол-ве, которое позволяет говорить о том, что хуситы возьмут Красноармейск пока говорить не приходится. Хотя, если поставки ката налажены, то…

Там кстати после визита Шойгу в Кабул не только пошли разговоры о скором исключении Талибана из списка террористов, но и об отправке ограниченного контингента афганских войск выполнять интернациональный долг на Украину. Распространят борьбу с производством и употреблением наркотиков на Киев.

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