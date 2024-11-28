 

Бурунов и Савичева пришли на роскошную годовщину свадьбы Петрова

28.11.2024, 0:50, Новости дня
  Подписаться на Telegram-канал
  Подписаться в Google News
  Поддержать в Patreon

Актер, известный своими яркими ролями в кино и театре, в ноябре прошлого года удивил всех новостью о своей женитьбе. Объявление о предстоящем событии он сделал через социальные сети, впервые представив публике свою новую избранницу Викторию. До этого Александр встречался с актрисой Стасей Милославской, но его встреча с Викторией, по его собственным словам, произошла совершенно случайно на улице.

С тех пор, как пара начала свои отношения, Петров не упускает возможности делиться с подписчиками романтическими моментами их жизни. Он регулярно публикует фотографии с Викторией, подчеркивая, как невероятно счастлив он с ней. Их любовь выглядит искренней и крепкой, что вызывает положительные эмоции у поклонников.

Недавно супруги отметили свою первую годовщину свадьбы. В честь этого события Александр поделился в своем блоге фотографиями с их великолепной свадебной церемонии, которая проходила в столичном банкетном зале. На празднике собрались многие звездные друзья пары, среди которых были Сергей Бурунов, Клим Шипенко, Юлия Савичева и Леонид Ярмольник. Всего на свадьбу было приглашено более двухсот человек, что подчеркивает масштабность этого важного события.

Александр разместил трогательные кадры и подписал их: “Нам 1 год! Жена, очень тебя люблю!”, — что стало настоящим признанием его чувств. Во время вечера актер также продемонстрировал татуировку на груди с именем и фамилией своей жены, что символизирует его глубокую привязанность и любовь к Виктории. Друзья молодоженов не остались в стороне и подарили им множество подарков, среди которых самым милым оказался щенок, который стал новым членом их семьи.


Смотреть комментарииКомментариев нет

Добавить комментарий

Имя обязательно

Нажимая на кнопку "Отправить", я соглашаюсь c политикой обработки персональных данных. Комментарий c активными интернет-ссылками (http / www) автоматически помечается как spam

ЧИТАЙТЕ ТАКЖЕ

27.11 / Франция признала за Биньямином Нетаниягу иммунитет от преследования МУС

27.11 / Трамп намерен назначить генерала Келлога спецпосланником США по Украине и России

27.11 / Кристину Асмус заклеймили разлучницей за роман с продюсером

27.11 / Полиция Бразилии назвала бывшего президента Болсонару организатором попытки путча

27.11 / Тест: продолжи знаменитую фразу из советского фильма

27.11 / Филипп Киркоров может остаться без работы в Новый год

27.11 / Байден намерен в ближайшие дни достичь прекращения огня в Газе

27.11 / Группа российских и украинских олигархов лишена гражданства Кипра

27.11 / Отчет минобороны РФ об “СВО” в Украине. 1008-й день войны

27.11 / Советник Трампа заявил, что соглашение по Ливану – заслуга новоизбранного президента

Политика конфиденциальности - GDPR

Карта сайта →

По вопросам информационного сотрудничества, размещения рекламы и публикации объявлений пишите на адрес: [email protected]

Поддержать проект:

PayPal - [email protected]; Payeer: P1124519143; WebMoney – T323003638440, X100503068090, Z399334682366

18+ © 2002-2022 РЫБИНСКonLine: Все, что Вы хотели знать...

Яндекс.Метрика