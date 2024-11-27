Мнение: Суперреактивная победа отечественного авиастроения



Картинка после аварии с Суперджетом в Анталии 24 ноября с.г.

Интересное сообщение про наши неуклонные успехи:

“Ближнемагистральный российский самолет Сухой Суперджет 100 , скорее всего, будет выводиться в ближайшее время из эксплуатации. И связано это с неразрешимыми конструктивными ошибками из-за которых дальнейшее использование Сухого становиться крайне опасным, так считают источники ВЧК-ОГПУ.

Последняя авария в Анталии показала, что даже незначительные перегрузки при касание с ВВП приводят к тяжелой аварийной ситуации – задние стойки шасси просто пробивают топливные баки, которые расположены в крыльях лайнера и приводят к возгоранию. Об этой проблеме ВЧК-ОГПУ писал в прошлом году, за это время с Сухим каждый день происходили различные ЧП. Постоянные отказы автопилота, гидравлических систем и системы кондиционирования, которые по счастливой случайности были без жертв.

В феврале знаменитый советский тренер по фигурному катанию Татьяна Тарасова вместе со своими фигуристами на себе ощутили все прелести полета на Суперджете 100, когда их самолет выкатился за пределы полосы при посадке в Саранске и только зима тогда спасла наших спортсменов и других пассажиров от возникновения пожара из-за очередного пробития топливных баков задними стойками шасси.

В июле этого года возвращавшийся Суперджет после ремонта с Луховицкого завода, сразу после взлета врезался в землю из-за якобы ошибки рабочего, который не так поставил датчики измерения скорости.

Аварию в аэропорту Анталии тоже уже списывают на пилота, якобы он не учел сдвиг ветра при посадке и «заказлил» на полосе. Хотя по регламенту авиакомпаний у которых эксплуатируется Сухой Суперджет 100, посадка должна проходить в автоматическом режиме. Что же заставило опытного КВС взять джойстик управления в свои руки?

Источник ВЧК-ОГПУ сразу после аварии сообщил об отказе автопилота, о которой представители Ростеха пытаются умолчать. До этого у этого борта были серьезные проблемы с гидравликой. В марте нынешнего года Ростех официально сдвинул в очередной раз сроки поставок импортозамещенного Сухого с отечественными двигателями аж на 2026 год. Все финансовые проблемы с аварийным лайнером легли на плечи авиакомпаний и страховщиков. Купленный когда то Погосяном и компанией сырой, неуспешный проект европейского ближнемагистрала Дорнье 728, так и не смогли адаптировать в России. Авионику, двигатели, да почти все самое технологичное для него производится за рубежом. Зато сколько миллиардов долларов на нем смогли отмыть при путаных схемах поставки западных комплектующих.

Суперджет, закрывший небо в начале 2000 годов отечественному Туполеву 414, который был полностью готов к производству, стоил почти в два раза дешевле и главное делался полностью из отечественных комплектующих, сам теперь пошел на посадку, а взамен его, представители авиакомпаний просят срочно покупать на рынке зарубежные б/у лайнеры – они и дешевле и надежнее и экономичнее и главное летают и не ломаются (тг-канал ВЧК-ОГПУ).

Ничего не умеют наши дебилы, это какое-то просто проклятие. Название “Суперджет”, который они дали упертой с Запада неудачной модели Дорнье, означает “сверхреактивный”. Жалко летчика, на которого спустили всех собак, когда Суперджет загорелся в Шереметьево. “Не так посадил”, дескать. Как говорил Сталину расстрелянный им пилот-истребитель, герой войны в Испании в 1941 году: “Вы заставляете нас летать на гробах!” У нас нынче заставляют так летать не только летчиков, но и кучу пассажиров.