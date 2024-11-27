Мнение: Деловая культура пориджей, западный бизнес устал от повестки, собаки вместо детей в Южной Корее

1. В Школе Капитализма я рассказываю про главный грех русских пориджей, так называемое «Исчезновение». Цитирую из статьи (ссылка):



Поридж — это английское название для овсяной каши. Пориджами в России пренебрежительно называют продвинутую молодёжь, которая воротит нос от обычной овсяной каши, но при этом считает восхитительным лакомством так называемый «поридж», который ей подают в модном веганском кафе.



Сарказм не вполне справедлив: многие повара действительно не умеют готовить кашу. Возьмём, к примеру, перловку. В столовых она обычно невкусная, а после срочной службы в армии, досыта наевшись тамошней версии перловой каши, некоторые потом до конца жизни наотрез отказываются употреблять этот продукт. Но сама крупа не виновата ни в чём. В 2017 я навестил по делу старинный крупяной завод в предместьях Сызрани, и меня накормили там столь славной перловкой, что я задумался даже о включении её в свой постоянный рацион… Я бы тоже на месте молодёжи предпочёл при прочих равных «поридж». Слипшаяся, остывшая, кое-как приготовленная овсяная каша с бездушным плевком масла по центру — это одно. Бережно отваренная с соблюдением всех технологий и украшенная ягодами каша-поридж из овсянки высшего сорта — совершенно другое. Как мы недавно обсуждали, исполнение — король.



В любом случае, молодых любителей Тик-Тока называют «пориджами», и теперь вы знаете, почему. Ещё пориджей называют «зумерами», но тут всё ясно и без пояснений.



Причина, по которой многие работодатели относятся к поколению пориджей со скепсисом, складывается из двух факторов. Во-первых, молодёжь вообще принято ругать — всегда и во все эпохи. Это обратная сторона уважения к старшим: эдакая встроенная в типовое человеческое общество дедовщина.



Во-вторых, современная молодёжь не ценит работу и зарплату, что самым пагубным образом отражается на её деловой культуре…

2. Всё больше западных компаний разрешают себе прийти к выводу, что отказ от традиционной рекламы в пользу нетрадиционной ведёт к убыткам (ссылка):



…компании по всему миру стали отказываться от инклюзивной повестки. Этим летом американский пивной бренд Bud Light представил новый рекламный ролик, в котором белые цисгендерные мужчины шутят, играют в футбол и пьют пиво. Все как в привычных маскулинных комедиях и рекламе 1980-90-х годов… Ролик декларирует возврат к временам, когда информация не была отфильтрована и процежена сквозь призму «самого правильного экологичного подхода».

<…>

Подход, предлагающий учитывать потребности и отличия разных людей, набирал обороты в последнее десятилетие. Например, Dove в 2019 году присоединилась к акции «Покажите нас» с фотографиями разных женщин с немодельной внешностью со всего мира, а в 2021 году отказалась от слова «нормальный» на упаковках при описании кожи и волос (посчитав, что оценочные слова могут кого-то ранить). Компания H&M тогда же представила новую коллекцию купальников под лозунгом «Каждое тело — это тело для бикини», а Levi’s в рекламе к 14 февраля задействовала фотографию моделей разных рас: на фото белая девушка держала за руку темнокожего мужчину. Однако в последнее время тренды стали разворачиваться на 180 градусов. <…>

…в 2023 году Victoria’s Secret решила вернуть в рекламу «ангелов» в бикини [худых и красивых девушек]…

Как мы регулярно обсуждаем в Клубе Зелёной Свиньи, России при Трампе будет сложнее. Ещё недавно США выглядели не только злодейски, но и глупо — со всей этой радугой, толстяками и стоящими на коленях белыми людьми. Теперь Дональд Трамп попытается вернуть культуру Америки примерно в 1980-е, то есть в эпоху, когда американская культура победила советскую нокаутом.

Особенно неприятно, что пока Дональд Трамп пытается вернуть времена Сталлоне, Шварценеггера и Лундгрена, многие карьерные пропагандисты в России пытаются вернуть советский официоз — то есть культуру антирусскую и… с гарантией проигрывающую американской.

3. Раньше корейцы ели собак, однако теперь они их полюбили. Всё идёт в полном соответствии с повесткой экобесов — собаки заменяют корейцам детей, что «выгодно для планеты», так как «четвероногие питомцы оставляют меньший углеродный след». Александр Снитовский пишет (ссылка):

Демографическая ситуация в Южной Корее характеризуется низкой рождаемостью и быстрым старением населения. В 2020 году суммарный коэффициент рождаемости составил 0,84, что является самым низким показателем в мире. Это приводит к сокращению численности населения и проблемам в экономике, связанных с уменьшением рабочей силы и увеличением нагрузки на пенсионную систему.

И молодые люди, все равно, не стремятся заводить детей. Наоборот, они заводят домашних животных, причём собак заводят намного чаще, чем кошек, в соотношении примерно 80% на 20%. «Собаки – вечные милые дети», – считают корейцы. Можно говорить о том, что животные заменяют хозяевам детей.

Например, из-за снижения уровня рождаемости закрывается половина детских садов, но при этом открываются детские сады для собак. Детские сады открыты для работающего населения, которым не с кем оставить своих четвероногих друзей, пока они трудятся.

В данных заведениях с ними занимаются, учат их различным командам, выводят погулять на игровые площадки, где они могут «поговорить» со своими собратьями, кормят и укладывают собак спать. Все по расписанию и как положено. Стоимость такого детского сада от 17000 до 50000 рублей.

Кроме того, люди возят своих собак в специальной коляске. «Это для того, чтобы она ноги не повредила», говорят корейцы. Стоит заметить, что такие коляски для собак по стоимости дороже, чем для детей. Тем не менее в 2023 году было продано 57% колясок для домашних животных и 43% – для младенцев.

Также открываются специализированные лечебницы, гостиницы и СПА-отели, аптеки для братьев наших меньших. С каждым днём увеличивается ассортимент подгузников, пеленок, одежды для кошек и собак.

Вы можете посетить аквапарк, где у собаки будет свой инструктор по плаванию. С одеждой для питомцев вообще складывается интересная ситуация. Помимо стоимости ее найти проще и доступнее, чем одежду для детей.

Среди распространенных товаров для питомцев является алкоголь и национальные корейские блюда. Выбор разнообразен: пиво, рамён, самгепсаль, макколи для собак.

Также можно посетить кафе для собак, где можно заказать «гав-пучино», то есть кофе для собак.

Автор цитаты пишет — «в 2020 году суммарный коэффициент рождаемости составил 0,84». Это уже устаревшие данные. В 2022 было 0,78, в 2023 — 0,72, по итогам 2024 ожидается 0,66.