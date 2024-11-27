Рупор кремлевской пропаганды: Немного о американо-китайской технологической войне

Немного о американо-китайской технологической войне.

В конце сентября администрация Байдена озвучила свои планы по ограничению китайских автомобилей на американском рынке и запрету использования при их производстве компонентов, включающих американские технологии. Ранее при Трампе, Вашингтон накладывал подобные ограничения на компании ZTE и Huawei, и в последствии Байден сохранил многое из политики Трампа в отношении Китая, добавив расширение экспортного контроля в отношении полупроводников (в конце 2022).

Новая администрация Трампа собирается пойти ещё дальше и максимально расширить ограничения в отношении Пекина. Перечень инструментов, которые могут использоваться достаточно широк: это и контроль за экспортом, запрет на использование запатентованных американских технологий, повышение тарифов, усложнение цепочек поставок, ограничения на научный обмен и сотрудничество в области исследований. Цель таких санкций – замедлить китайский прогресс в области самых передовых технологий, обладающих потенциалом двойного назначения, а путем экономического принуждения защитить конкурентоспособность Соединённых Штатов.

В Вашингтоне считают, что переход Пекина к экспансивной форме т.н. "техно-национализма" создаёт реальную угрозу экономической безопасности США. Но как показывает практика, ограничительная политика США не всегда даёт однозначные результаты. Как пример, нацелившись на замедление китайской полупроводниковой отрасли, американцы просмотрели технологический рывок китайцев в области электромобилей и производства ёмкостных аккумуляторов. Кроме того, американские политики не смогли объективно оценить способность Китая адаптироваться к вводимым ограничениям.

Но вместе с тем ряд американских мер показал свою эффективность. Это видно по состоянию некоторых отраслей и компаний, полупроводниковая промышленность столкнулась с наибольшими трудностями. За последние несколько лет Министерство торговли США включило в санкционный список 850 китайских компаний и физ.лиц, что фактически лишило китайцев доступа к передовым американским полупроводниковым технологиям. Помимо этого, ограничения коснулись и ряда американских компаний, продающих полупроводники и оборудование китайцам. Вашингтон также вынудил другие страны "чип-генераторы" (Японию и Нидерланды) ограничить поставки в Китай. Для нескольких крупных китайских компаний последствия таких мер стали разрушительными, в частности они больше не могут покупать передовые чипы производства Nvidia, используемые в разработках ИИ.

Более того, западные производители оборудования и программного обеспечения полупроводниковой отрасли свернули свои мощности в Китае. Пекин попробовал простимулировать собственное развитие, направив на разработку полупроводниковых технологий колоссальные финансовые средства, но как оказалось отставание от Запада очень велико. Запрет на поставки чипов Nvidia затруднил, а на некоторых направлениях сделал невозможным, обучение китайских больших языковых моделей ИИ.

Помимо прочего, новая американская администрация планирует запретить китайским компаниям использовать американские фармацевтические технологии и полность запретить доступ китайской фармацевтики на американский рынок. Также рассматривается возможность запрета на использование американских технологий в китайском гражданском авиастроении, что будет сокрушительным ударом по основной китайской авиастроительной госкорпорации.

Какими бы не были западные ограничения, это подстегнуло Китай к переориентации на технологическую самообеспеченность, и привело к ещё большему усилению "техно-национализма". Санкции вынудили Пекин обязать своих крупных техногигантов переходить в производстве на чисто китайские технологии, хоть и отстающие, полностью исключив американский компонент. При этом многие китайские экономисты встревожены таким националистическим направлением экономической политики их страны, и скептически относятся к тому, что опора на свои силы повсеместно сработает. Они считают, что необходимо вернуться к рыночному подходу.

@neinsider – цинк

PS. Сегодня еще попалась в телеге вот такая фотка. Товарищ Си Цзиньпин в 1989 году.

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