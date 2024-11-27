 

Кристину Асмус заклеймили разлучницей за роман с продюсером

27.11.2024, 21:30, Новости дня
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Кристина Асмус недавно посетила презентацию сериала “Первый номер”. Ее сопровождал продюсер Илья Бурец. В кулуарах шоу-бизнеса сразу потекли слухи о том, что актриса начала отношения с женатым мужчиной, но позже выяснилось, что они оказались ложными – Илья уже официально разведен. Кристину Асмус заклеймили в Сети разлучницей, потому что согласно информации на сайте мировых судебных участков, брак продюсера был расторгнут всего девять дней назад.

Близкие Ильи утверждают, что развод произошел гораздо раньше, около полутора лет назад. Друзья пары подчеркивают, что их знакомство произошло в кинематографической среде, а отношения начались после того, как Илья стал свободным человеком.

Ранее Кристина около двух лет встречалась с Романом Евдокимовым, с которым они расстались в феврале после двух лет отношений. Актриса призналась, что бывший партнер проявлял к ней жестокость, граничащую с тиранией, и именно это стало причиной расставания.

Илья Бурец известен своей работой над такими проектами, как сериалы “Почка”, “Золотое дно” и другими. У него есть 11-летняя дочь, которую он старается не афишировать в своих соцсетях. Кристина также воспитывает ребенка от предыдущего брака с Гариком Харламовым.


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