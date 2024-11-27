Мнение: Ускорение свободного падения…

Пока что не очень… Как-то сегодня медленно валится рубль, без должного драйва. Пишут, что на форексе пока что кое-как довалился до всего лишь 110 рублей за доллар. Нет ускорения свободного падения. Этак мы, боюсь, к Новому году и до 120 рублей не доползем.

Но забавно читать и слушать, как сейчас резво переобулся агитпроп: все наперебой рассказывают, как, дескать, “полезен” обвал рубля для отечественных экспортеров. Изо всех утюгов вещают!