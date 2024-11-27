 

Мнение: Ускорение свободного падения…

27.11.2024, 21:20, Разное
  Подписаться на Telegram-канал
  Подписаться в Google News
  Поддержать в Patreon

Пока что не очень… Как-то сегодня медленно валится рубль, без должного драйва. Пишут, что на форексе пока что кое-как довалился до всего лишь 110 рублей за доллар. Нет ускорения свободного падения. Этак мы, боюсь, к Новому году и до 120 рублей не доползем.
Но забавно читать и слушать, как сейчас резво переобулся агитпроп: все наперебой рассказывают, как, дескать, “полезен” обвал рубля для отечественных экспортеров. Изо всех утюгов вещают!

Источник: Размышления вольного социолога


Смотреть комментарииКомментариев нет

Добавить комментарий

Имя обязательно

Нажимая на кнопку "Отправить", я соглашаюсь c политикой обработки персональных данных. Комментарий c активными интернет-ссылками (http / www) автоматически помечается как spam

ЧИТАЙТЕ ТАКЖЕ

27.11 / Мнение: Военный потенциал современной России

27.11 / Мнение: Бедный Газпром

27.11 / В Москве задержали французского шпиона за подделку билетов на «Щелкунчика» в Большой театр

27.11 / Дроны с ИИ из семейства «Ветер» самостоятельно атакуют цели

27.11 / Мнение «аналитика»: О подножке от «прикормленных» либералов… Не ждали?

27.11 / Бузова поздравила с днем рождения любимого мужчину

27.11 / «Название себя не оправдало» – городские власти переименовали Великий Новгород в Старый

27.11 / Рупор кремлевской пропаганды: А теперь, крутое пике….

27.11 / София Ротару пытается втюхать свою столичную квартиру российским коллегам

27.11 / Необычный капрезе: рецепт знаменитого салата в новом исполнении – с баклажаном

Политика конфиденциальности - GDPR

Карта сайта →

По вопросам информационного сотрудничества, размещения рекламы и публикации объявлений пишите на адрес: [email protected]

Поддержать проект:

PayPal - [email protected]; Payeer: P1124519143; WebMoney – T323003638440, X100503068090, Z399334682366

18+ © 2002-2022 РЫБИНСКonLine: Все, что Вы хотели знать...

Яндекс.Метрика