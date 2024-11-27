Мнение: Военный потенциал современной России

1. Современная капиталистическая Россия гораздо лучше экономически готова к войне, чем когда-либо был готов СССР. Знающие историю люди этому не удивлены — при Николае II экономика воюющей России тоже держалась лучше, чем французская, немецкая и британская. Это наша национальная суперспособность: победить Россию в войнах на истощение удавалось очень мало кому.

Профессор экономики Александр Скоробогатов пишет (ссылка):



[Блогеры пишут, что] «…потенциал современной России далек от того, что у нас было во времена СССР»

Эта мысль <…> по поводу нашего ВПК многим кажется очевидной, а на деле она более чем спорная. Действительно, если рассуждать экстенсивно — в терминах формально контролируемой площади, населения и прочих ресурсов, то СССР — это гигант сравнительно с нами сегодняшними. Но, как часто бывает, такая лежащая на поверхности мысль неверна.

Вопрос не только, и часто не столько, в том, сколько у тебя ресурсов, а в том, как ты ими пользуешься. А на этот счет медицинским фактом является то, что советская система была чудовищно неэффективной, где производительность труда была в разы, если не в десятки раз ниже, чем на тогдашнем Западе или в современной России. Контролируемые нами территории в СССР или в соцлагере больше потребляли, чем давали. Внутри страны большинство предприятий были убыточными. Львиная доля всей работы шла вхолостую.

Поэтому весь этот «потенциал» был скорее балластом, освободившись от которого Россия резко ускорилась по всем параметрам, включая и военное производство.

Так что нет нужды здесь прибедняться и лишний раз делать реверансы в сторону изначально нежизнеспособной системы.

Конечно, жители национальных республик СССР внесли огромный личный вклад в Победу, миллионы из них служили в Советской Армии, многие совершили выдающиеся подвиги. Однако экономический вклад Средней Азии и Закавказья в военную экономику СССР было не очень велик. Исключением, пожалуй, можно назвать нефтяной Азербайджан, так как нефтедобычу в Поволжье, так называемое «второе Баку» тогда только начали развивать, а до «третьего Баку» в Западной Сибири было ещё очень далеко. Напомню, когда мы воевали в 1904-1905 с Японией, Сталин устроил масштабную стачку не где-нибудь, а именно в Баку. Сталинский удар в спину оказался для Российской Империи настолько болезненным, что отчасти повлиял на решение высшего руководства страны быстро заключить мир с более слабой Японией, не додавливая противника до капитуляции.

Имея в разные периоды в полтора-два раза большее население, чем современная Россия, больше территорий и, соответственно, больше природных ресурсов, Советский Союз мог бы достичь более высокого уровня развития и более высокой прочности, чем нынешняя Россия, если бы не два жирных но:

— во-первых, из конструкции СССР надо было устранить систему местного антирусского национализма (которая в итоге привела к его распаду);

— во-вторых, надо было отказаться от неэффективного социализма советского образца и поменять его на нормальный капитализм.

После исправления этих двух роковых ошибок СССР из Союза Советских Социалистических Республик превратился бы в Федерацию Демократических Капиталистических Регионов. Была бы такая кардинальная реформа успешна? Опыт Китая говорит, что да. Мирный возврат от социализма-коммунизма к капитализму вполне возможен и без развала страны, причём все внешние атрибуты, включая красный флаг с серпом и молотом, трогать при этом необязательно.

2. Genby приводит график, согласно которому военные расходы России сейчас рекордно высоки – по планам на 2025 год они должны составить 6,3% ВВП страны или 17% консолидированного бюджета (сумма федерального и региональных бюджетов). Это немало, но всё же значительно меньше, чем тратил даже в мирные годы СССР (ссылка):



Траты на оборону в СССР были полностью засекречены и не прописывались в союзном бюджете. Немного они стали открываться в 1989 году. Заметим, что в 1989 году затраты на оборону снизились и весьма существенно. СССР вывел войска из Афганистана, расходы на 150-тысячный экспедиционный корпус завершены. На Мальте Горбачев подписывает поражение в Холодной войне. Казалось бы, военная ноша скинута. И вдруг резкий рост расходов на оборону в 3,5 раза. <…>

Ни один любитель СССР не может объяснить, с чего вдруг расходы на оборону в первый мирный год после Афганистана, вдруг выросли в 3,5 раза. С 20,2 до 75,2 млрд рублей. На самом деле просто раскрыли часть расходов. <…>

Причем, знающие люди говорят что была раскрыта только половина расходов на советскую военную машину. <…>

Кстати, [манипулирование] с бюджетами, это тоже любимая забава русофобов. Так цифра получается выше. 32,5% от федерального бюджета или 17% от консолидированного.

Видите, какой ужас, вопрошают они. Дело в том, что госбюджет СССР был около 60% от ВВП, а консолидированный бюджет России – только 30%. И одна и та же трата будет выглядеть в России вдвое больше… <…>

А что творилось ранее? На самом деле, никто не знает, сколько тратили в СССР на оборону. Но люди, которые хоть как то интересовались этим, говорят о 12-16% от ВВП в мирные годы. Это не считая ВОВ.

3. Неприятный факт для сторонников так называемой «мобилизационной экономики», мечтающих о том, как они сядут на распределение, пока население будет голодать ради их идей: капиталистическая Россия справляется со снабжением армии и без ввода продуктовых карточек. Вот, например, танки (ссылка):

Производство военной техники в России за последние три года увеличилось от нескольких раз до нескольких сотен раз в зависимости от номенклатуры. В огромных количествах выпускаются, в частности, танки.

Поставки танков в вооружённые силы России увеличились почти в 8 раз. При этом речь идёт не исключительно о производстве новых танков, но и о ремонте/модернизации уже существовавших. Именно в общей сложности всех танков в российскую армию стали поставлять почти в 8 раз больше, чем три года назад.

Ещё два года назад с этим процессом наблюдались сложности по причине необходимости мобилизации производства во всех его аспектах, но все эти трудности уже позади, и сейчас идёт активная промышленная работа.