Мнение: Бедный Газпром

Я давно уже заметил, что своей главной задачей Путин считает – вернуть россиянам Россию в том же виде, в каком он ее принял при заступлении на пост, в марте 2000 года. С такой же, как тогда, дикой инфляцией, с войной на границах России (тогда – с Чечней), с акциями Газпрома по доллару за штуку…

И у него получается! Вот, уже и с Газпромом – почти успех. Вчера, пишут, акции Газпрома на биржах обвалились до 145 рублей за акцию (вру, уже до 120). Тут, главное, работать комплексно. Мало просто довести сам Газпром до ручки – чтобы у него полностью исчезла прибыль и вся деятельность пошла в убыток (причиной падения котировок акций стало его объявление, что в этом году Газпром не будет выплачивать дивиденды, ему нечем).

Но полного эффекта бы не было, если б заодно вчера не обвалился российский рубль! Рубль за последнюю неделю просел с 95 за доллар до нынешних 108, и теперешняя цена за акцию Газпрома – 120 – заиграла новыми красками. В долларах получается, что цена упала с твердых полутора до 1,09 доллара за акцию – вплотную к оценке в единичку бакса.

Когда в России валятся одновременно и курс доллара, и котировки акций Газпрома – картина приобретает глубину и особую яркость. Вперед, к 2000 году! Вернемся в начало века, начало славных дней тов. Путина!

Напомню, что недавно рассказывал: я-то видал и не такое, во время кризиса 1998 года я купил на бирже 18000 акций Газпрома по цене 7 центов за акцию! Газпрому еще очень даже есть куда падать.