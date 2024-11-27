В Москве задержали французского шпиона за подделку билетов на «Щелкунчика» в Большой театр

Контрразведка Минкульта успешно обезвредила резидента французской разведки, который с начала ноября занимался подрывной деятельностью в Москве. По предварительным данным, шпион за три недели продал не менее 84 билетов в Большой театр на балет «Щелкунчик».

«Установлено, что гражданин Франции Мишель Колюш своими преступными действиями планировал сорвать традиционную новогоднюю постановку. Однако благодаря бдительности граждан коварный замысел шпиона был сорван», – говорится в официальном пресс-релизе, опубликованном на сайте Минкульта.

Вывести лазутчика из Парижа на чистую воду удалось благодаря бдительности гардеробщика Большого театра, который последние 30 лет в свободное от основной работы время помогал гражданам приобретать билеты на популярные постановки. Узнав, что некий иностранец предлагает посетить «Щелкунчика» в канун Нового года всего за тысячу рублей, сотрудник учреждения культуры немедленно доложил об этом руководству.

«В кассе такой билет стоит 50 тысяч, у меня чуть дороже, зато с доставкой и на лучшие места. Но этот лягушатник вообще берега попутал, ибо продавать места даже в партер на «Щелкунчика» по тысяче рублей – это не по-христиански что ли», – сказал гардеробщик журналистам.

В настоящий момент Колюш задержан, решается вопрос о возбуждении уголовного дела. По совокупности обвинений, шпиону грозит до 20 лет тюрьмы.

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