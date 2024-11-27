Дроны с ИИ из семейства «Ветер» самостоятельно атакуют цели

В зону СВО отправились первые боевые дроны, которые работают под управлением искусственного интеллекта и способны в автоматическом режиме поражать цели. В дальнейшем планируется поставлять ежемесячно около 3000 аппаратов.

Пока разработчик предлагает две модели — «Ветер 10» с грузоподъемностью 3,5 кг и «Ветер 13», рассчитанный на нагрузку в 8 кг. Они могут действовать на удалении до 20 км, развивать скорость порядка 150 км/ч и уже получили все необходимые протоколы Минобороны.

Ключевой особенностью данных беспилотников стало использование алгоритмов искусственного интеллекта, позволяющих дрону атаковать выбранные цели без участия оператора, который просто доводит его до нужного объекта, а далее «Ветер» сделает все самостоятельно — от захвата цели до ее поражения.

Мало того, специалисты компании-разработчика дронов «Ветер» уделили внимание и безопасности оператора, воздушными и проводными выносами удалив от него аппаратуру на значительную дистанцию.