Мнение «аналитика»: О подножке от «прикормленных» либералов… Не ждали?

С началом СВО российские либералы поделились на две группы. Одни сбежали, как Анатолий #Чубайс и сотни менеджеров рангом пожиже. Другие, чуть более встроенные в систему, остались на своих постах.

Но остался и вопрос: на кого они работают теперь?

Да, принято считать, что именно либералы из Минфина и ЦБ РФ «удержали» в прошлом году экономику России от фронтального обвала после санкционного шока. Хотя не в меньшей мере этому поспособствовали загодя налаженные связи с Китаем, Индией, арабским миром и Латамом. Сам этот «восточный» вектор — скорее, заслуга «силовиков», тогда как сислибы из правительства ему аккуратно сопротивлялись, будучи даже на ментальном уровне ориентированными на Запад.

Не, ну в самом деле, что получилось бы у либералов с экономикой в условиях санкций, не будь к тому времени личных договорённостей Владимира Путина и Си Цзиньпина, а также нефтяных контрактов Игоря Сечина?

Теперь же вопросов к сислибам ещё больше. Центральный банк, управляемый Эльвирой Набиуллиной, в борьбе с инфляцией загнал ключевую ставку на рекордный с начала 2000-х уровень 21% годовых. И готов гнать её ещё выше, хотя кредиты реальному сектору достигли заградительных 35% годовых — при официальном ИПЦ в 8,0-8,5%.

А Минфин… Мало того, что именно он «проворонил» 300 млрд долл. российских валютных резервов, так ещё и это…

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Если вкратце, глава Минфина Антон Силуанов с усмешкой рассказывает, что конфискации наших ЗВР бояться не нужно: Россия ответит «зеркально», через национализацию даже большей суммы западных инвестиций. Ещё раз: адекватной компенсацией за отъём Западом суверенных средств РФ системный либерал Антон Силуанов считает «прихватизацию» уже осуществлённых капиталовложений частных иностранных инвесторов в российскую экономику.

Мало того, что этот неправовой шаг надолго закроет приток в Россию любых частных инвестиций извне, даже индийских и китайских, ибо опасный прецедент будет создан. Так ещё и такая «компенсация» — глупость полнейшая. Много ли профита получит российский #бюджет или тот же ФНБ с того, что вместо 100% ликвидных активов в него попадут доли в российских же предприятиях, ранее совместных с иностранцами?

Скажем, что выиграла российская казна после того, как «Данон» из французского стал чеченским? Во-о-от! А теперь то же самое сислиб Силуанов предлагает повторить и размножить. А зачем?

Ну и дополнительный вопрос. А почему это силуановский Минфин так безропотно смотрит на то, как Запад вот-вот отнимет российские активы за просто так? Почему так покорно играет роль терпилы, даже не пытаясь ни в судах оспорить такой шаг западных чиновников — даже если иски будут в конце концов отвергнуты, сами по себе судебные споры уже затормозят конфискацию надолго, — ни через общественное мнение негативный фон в отношении грабежа создавать? Почему Антон Силуанов собирается по-тихому «слить» эти сотни миллиардов, на которые Запад продолжит вооружать и поддерживать Украину против России?

На кого он, в конце концов, работает?

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