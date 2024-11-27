Бузова поздравила с днем рождения любимого мужчину

Ольга Бузова недавно сделала громкое заявление. Певица сообщила публике, что в следующем году намерена выйти замуж и родить ребенка. Некоторое время Оля собирается посвятить малышу, а в 2026 году будет презентовать свой сольный концерт, посвященный юбилейной дате.

А пока телеведущая все свободное время посвящает родным людям. Накануне Бузова опубликовала кадры с праздничного мероприятия, на котором она поздравила с днем рождения любимого мужчину. Ольга Бузова родилась в семье военного и стоматолога. Родители Ольги разошлись, когда она отправилась на съемки реалити-шоу “Дом-2”. С матерью, Ириной Александровной, Оля поддерживает тесную связь и часто появляется с ней на различных мероприятиях, а вот времени на общение с отцом, Игорем Дмитриевичем, у нее остается меньше.

В социальных сетях Бузова объяснила, почему она чувствует себя по-настоящему счастливой.

“Спасибо за жизнь, папуль”, — написала Ольга, добавив к своему посту множество смайликов-сердечек.

Кроме того, Бузова поблагодарила родителей за прекрасное детство и поделилась редким архивным снимком, где она и ее сестра Анна запечатлены рядом с отцом. Аня написала, что уши сестре достались именно от папы, а ей – от мамы. Подписчики в то же время отметили сильное сходство телеведущей с отцом.