«Название себя не оправдало» – городские власти переименовали Великий Новгород в Старый

Муниципальное собрание Великого Новгорода единогласно проголосовало за переименование областного центра в Старый Новгород, так как текущее название населённого пункта «себя не оправдало».

– Мы свой город однозначно любим, но смотря правде в глаза, великим наш град не может быть ни по населению, ни по инфраструктуре, – заметил мэр Великого Новгорода Александр Розбаум. – Плохие дороги, коммунальные аварии, древний общественный транспорт и осыпающаяся с Кремля штукатурка однозначно не оправдывают надежд основателей.

Чтобы горожане не восприняли идею управленцев в штыки, топонимическая комиссия предложила оставить в названии упоминание об историческом значении города.

– Нашему городу более тысячи лет от роду, он вполне бы мог получать пенсию или называться Пожилым Новгородом, но давайте лучше пусть будет Старым, это исторически более объективно, – выступил с инициативой заместитель председатель топонимической комиссии города Александр Арутюнянов.

Новое название станет официальным с 1 января 2025 года. Менять документы жителям не потребуется.

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