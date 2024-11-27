 

София Ротару пытается втюхать свою столичную квартиру российским коллегам

27.11.2024, 16:35, Разное
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София Ротару давно завершила свою карьеру в России. По слухам, она проживает в Сардинии и ни в чем не нуждается. Туда она уехала по состоянию здоровья. Видимо, звезда не намерена больше возвращаться в нашу страну, раз она поручила своему сыну продать квартиру, которая осталась у нее в Москве. Квадратные метры на Зоологической улице певица получила в подарок от бывшего мэра Юрия Лужкова. Она там никогда не проживала, а лишь останавливалась на время гастролей в России. Недвижимость площадью 122 квадратных метра состоит из трех комнат, а оценивает ее Ротару в 65 миллионов рублей.

Но пока желающих приобрести апартаменты звезды не находится. Ранее она была выставлена за 70 миллионов, но пришлось даже снизить цену. Ротару от безысходности даже пошла на то, что собственноручно пытается втюхать свою столичную квартиру российским коллегам.

Музыкальный продюсер Алина Сагина поделилась с журналистами информацией о том, что София Михайловна связывалась со многими артистами, включая Николая Баскова. Она предложила ему приобрести квартиру за 60 миллионов рублей, однако он отклонил предложение. Несколько человек все же попытались поторговаться, предложив Ротару 40 миллионов за недвижимость. В ответ певица заявила, что такая сумма недостаточна для жилья звезды. По словам продюсера, процесс продажи недвижимости может затянуться, если Ротару не пойдет на снижение цены.


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