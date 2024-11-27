 

Необычный капрезе: рецепт знаменитого салата в новом исполнении – с баклажаном

27.11.2024, 16:35, Разное
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Ингредиенты

  • Баклажан – 1 шт.
  • Помидоры – 2-3 шт.
  • Моцарелла – 150 г
  • Базилик свежий – небольшой пучок
  • Оливковое масло – 2 ст. ложки
  • Бальзамический уксус – 1 ч. ложка (по желанию)
  • Соль, перец – по вкусу

Приготовление

  • Подготовка баклажана:
    • Нарежьте баклажан тонкими ломтиками вдоль (толщиной около 0,5 см).
    • Посолите ломтики и оставьте их на 10 минут, чтобы вышла горечь. Затем промойте и обсушите бумажным полотенцем.
    • Обжарьте ломтики баклажанов на сковороде-гриль или обычной сковороде до золотистой корочки с обеих сторон. Можно использовать немного оливкового масла для жарки.
  • Сборка блюда:
    • Нарежьте помидоры кружочками толщиной примерно 0,5 см.
    • Нарежьте моцареллу такими же кружочками.
    • Собирайте сэндвичи: выложите на тарелку ломтик баклажана, затем ломтик помидора, ломтик моцареллы и листик базилика. Повторяйте слои, пока не закончатся ингредиенты.
  • Подача:
    • Полейте блюдо оливковым маслом и сбрызните бальзамическим уксусом (если используете). Посыпьте солью и перцем по вкусу.
    • Украсьте свежим базиликом.

    • Приятного аппетита!


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