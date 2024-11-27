Необычный капрезе: рецепт знаменитого салата в новом исполнении – с баклажаном
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Ингредиенты
- Баклажан – 1 шт.
- Помидоры – 2-3 шт.
- Моцарелла – 150 г
- Базилик свежий – небольшой пучок
- Оливковое масло – 2 ст. ложки
- Бальзамический уксус – 1 ч. ложка (по желанию)
- Соль, перец – по вкусу
Приготовление
- Нарежьте баклажан тонкими ломтиками вдоль (толщиной около 0,5 см).
- Посолите ломтики и оставьте их на 10 минут, чтобы вышла горечь. Затем промойте и обсушите бумажным полотенцем.
- Обжарьте ломтики баклажанов на сковороде-гриль или обычной сковороде до золотистой корочки с обеих сторон. Можно использовать немного оливкового масла для жарки.
- Нарежьте помидоры кружочками толщиной примерно 0,5 см.
- Нарежьте моцареллу такими же кружочками.
- Собирайте сэндвичи: выложите на тарелку ломтик баклажана, затем ломтик помидора, ломтик моцареллы и листик базилика. Повторяйте слои, пока не закончатся ингредиенты.
- Полейте блюдо оливковым маслом и сбрызните бальзамическим уксусом (если используете). Посыпьте солью и перцем по вкусу.
- Украсьте свежим базиликом.
Приятного аппетита!
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