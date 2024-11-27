Госконтракт – группа «Чайф» будет хэдлайнером Дня молодёжи в России до 2030 года

Группа «Чайф» будет хэдлайнером фестивалей и концертов в честь Дня молодёжи в России с 2025 по 2030 год – это следует из контракта, размещённого на госзакупках.

Коллектив, как указано в обосновании закупки, представляет молодёжное движение «рок-музыка», а следовательно, востребован на «мероприятиях для указанной категории населения».

Согласно условиям контракта, группа должна будет давать не менее 8 концертов в городах России с 20 июня по 7 июля, в том числе концерт в Москве непосредственно в День молодёжи (28 июня). Учитывая возраст музыкантов, длительность одного выступления не будет превышать 1 час и 30 минут (2 часа и 10 минут в Москве).

– Исполнитель в рамках настоящего контракта обязуется путём воспроизведения звуковых форм поддерживать государственную молодёжную политику, содействовать повышению социального статуса и престижа категории населения «молодёжь», информировать указанную категорию населения о выбранном векторе внутренней и внешней политики государства, традиционных и семейных ценностях многонационального народа Российской Федерации, – говорится в документе.

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