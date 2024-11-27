Мнение: Что вы будете делать, если у вас будет миллион рублей в месяц?

Покорять Москву стало немного сложнее: стоимость аренды маленькой однушки выросла до 72 тысяч рублей в месяц. Покупать московские квартиры всё равно невыгодно — со сдачи в аренду получаются скромные 7% годовых, которые после вычета налогов, простоев и тому подобного превращаются скорее в 5% годовых. Но, с другой стороны, раньше доходность была ещё ниже, так что пусть хотя бы так.

Полтора года назад в комментариях делились опытом успешные рантье (ссылка 1, ссылка 2). Капитализм позволил многим нашим соотечественникам заработать кучу денег и получать теперь постоянный высокий доход. Кто-то из них работает, так что высокое звание рантье к ним не вполне применимо, кто-то нет. Вот, к примеру, пара историй из комментариев с Дзена, на котором почему-то успешных рантье оказалось больше, чем Живом Журнале:

Я успешный рантье. Ещё в 1990-х вложила ваучер в акции Газпрома, и они стали давать 150’000 руб в год дивидендов. Потом я вышла замуж за айтишника, и мне буквально хватает на жизнь, можно не работать.

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Мы в 2000-е заработали большие деньги и построили офисный центр, лет 15 живем за счёт сдачи, нормально. Только вот всё менее выгодно становится, коммуналка, расходы, налоги постоянно растут, а аренду особо не поднимешь.

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Мне 40 лет. Взяли квартиры в Москве и в Подмосковье в семейную ипотеку в 2021-2023 годах. Надо было, чтобы ребенок был от 2018 года рождения. У нас сейчас 5 квартир, одна уже закрыта и живем в ней, думаем взять шестую. Взнос 10% (сейчас до 20 подняли) всего был, и ставка 6%, но если с удорожанием квартиры, то от 0,5-3% годовых всего. Купили, и от 20% до 50% у нас с аренды остается. Около 70 тысяч пока что получаем в месяц.

Уже закончилась [хорошая жизнь]. Раньше можно было сколько угодно семейных покупать, а сейчас только по одному на каждого члена семьи.

Так вот, коллеги, вопрос.

Представьте, что у вас появился — неважно, откуда — небольшой флот из 20 однушек в Москве. Их сдаёт в аренду нанятая вами организация, которая молча перечисляет вам по миллиону рублей в месяц, не беспокоя вас никакими вопросами и проблемами. Проснулись 30 ноября, почистили зубы, телефон завибрировал. Провели пальцем по экрану — опа, смс: «Перевод от ООО “Столичный Батлер”, 1’000’000 рублей. Остаток на счёте 1’031’589 рублей».

Что будете делать при таких раскладах? Продолжите заниматься тем, чем занимались, или что-нибудь измените в своей жизни?