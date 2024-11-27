Рупор кремлевской пропаганды: Временное перемирие в Ливане

На границе Ливана и Израиля началось перемирие. Часть жителей Ливана начала возвращаться в свои дома. По договоренности, Израиль должен вывести войска с территории Ливана, что по факту приводит к повторению итогов операции "Литой свинец", по поводу чего вчера уже пузырились нацисты из правительства Нетаньяху. "Хезболла", несмотря на свои потери, не была побеждена и вплоть до перемирия в ежедневном режиме насыпала по Израилю, хотя Израиль еще в сентябре объявил ее "разгромленной".

Иран также приветствовал заключенное перемирие. "Хезболла" сможет восстановить силы для следующих раундов, а обстрелы Израиля смогут продолжится с территории Ирака и Йемена.

Администрация Байдена перед уходом будет пытаться добиться также перемирия в Газе, где ХАМАС продолжает сопротивление.

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