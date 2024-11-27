 

Появление на улице в нетрадиционной одежде по праздникам приравняют к хулиганству

27.11.2024, 11:33, Разное
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Комитет по этике Государственной думы внёс на рассмотрение законопроект о внесении поправок в статью 6.21 Кодекса Российской Федерации об административных правонарушениях (КоАП).

Он предусматривает ответственность за появления в общественных местах в нетрадиционной одежде во время государственных и религиозных праздников федерального и регионального уровней.

Депутаты, которые внесли закон, апеллируют к тому, что к ним неоднократно обращались религиозные (общественные) организации с просьбой «прекратить непрекращающееся поругание традиционных ценностей», выражающееся в свободном разгуле граждан в развратной или неподобающей одежде.

Учитывая, что Россия – светское государство, в законопроект ещё до первого чтения внесли коррективы. Ответственность будет наступать только по праздникам, однако регионам разрешат самостоятельно устанавливать перечень таких дат. Нарушителей ожидает штраф в размере от 10 до 15 тысяч рублей для физических лиц и от 40 до 50 тысяч рублей – для должностных лиц. Реестр возможных вариантов традиционной одежды предложено подготовить министерству культуры Российской Федерации.

Ненадежный источник: ИА “Панорама”


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