 

Мнение: Ностальгия по Куликову

27.11.2024, 6:25, Разное
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Карьеристки Лара и Жанна

Новое творение нашего сериал-мейкера Ильи Куликова, автора “Рублевки” и “Мылодрамы”, сериал “Карьеристки” – как всегда у Куликова, СУПЕР! Смотрю прямо на Ютубе. Там у него новая идея: вместо брутальных мужиков и их ментовского соленого юмора (А.Петров, Сергей Бурунов), сделать ЖЕНСКУЮ комедию о тяжелой бабьей доле офисного планктона. Получилось что-то типа “Секса в большом городе”, отменно тупая и бездуховная комедия положений.
Для такого фильма надо было не прогадать с подбором женских ролей – нужны были фемины – высший класс. И тут Куликову-сценаристу здорово помог Куликов-режиссер, поскольку он там един во всех лицах (кроме женских). Подобрали потрясающий состав трех главных героинь, и прежде всего, конечно, откопали главную новую звезду, воистину “Сашу Петрова в юбке” – Марусю Климову. Абсолютно его типаж – у Куликова, видимо, чутьё на Саш Петровых любого пола. Хоп! – и шикарная вещица получилась.

Причем кажется, что сериал явно морально устаревший, сделан как будто из ушедшего времени – гламурная легкая комедия, пронизанная сексуальными намеками про красивых живчиков на красивых ландшафтах, полный декаданс. Казалось бы, кто такое будет смотреть сейчас, в период кризиса и войны, когда все эти картонные декорации “красивой жизни” линяют и рушатся у всех на глазах? Но ведь, как мы помним, декаданс – это как раз и есть признак умирающего времени! Самый его расцвет как раз и был в канун Первой мировой войны!
Так что “Карьеристки” с бесподобной Марусей Климовой – как раз и есть крайне своевременное произведение. А Куликов попал в самую точку! Народ обречен подсесть как завороженный и зырить на гламур красавиц из никому не нужных пустейших фирмочек и банчков, занимающих одно большое “офисное здание” для всех наших бумажных “проектов”, коим предстоит лопнуть и разориться в пух в ближайшее же время напрочь. Скоро ничего этого не будет.

Ностальгия…

Источник: Размышления вольного социолога


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