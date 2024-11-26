 

Мнение «аналитика»: О всесилии ATACMS’ов в «интересных» фото… Превосходя ожидания?

26.11.2024, 23:15, Разное
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Американцы — давайте не будем играть в дурачка: от «украинского» там только территория запуска — уже несколько раз применили ATACMS’ы для ударов «вглубь России». Или, если угодно, по международно признанной территории РФ. По некоторым данным, весьма небезуспешно применили.

Что признало даже государственное агентство РИА «Новости», опубликовав соответствующие фото как доказательства.

Ну, неплохо так американские «старички» 30-летней давности сохранились. Патрубки вообще как новенькие. А шильдик сделан словно по госту. Если бы не латиница, можно было бы принять за продукт советской оборонки.

Правда, в #СССР эти таблички обычно ставили на заклёпки, а вот американцы обошлись и клеем. DuPont — сила!

С другой стороны, эта вот «рухлядь», до сих пор способная решать боевые задачи, не намекает ли мягко, что все разговоры о «проржавевших» советских ракетах — не более, чем плод воображения диванных воинов?

И что серьёзным людям лучше бы не испытывать судьбу, верно?

Последуют ли из этого логичные выводы?

Источник: Альманах (прокремлевского) “непредвзятого аналитика”


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