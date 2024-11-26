Рупор кремлевской пропаганды: Смертная казнь для банкира

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Суд в КНР приговорил бывшего партсекретаря и председателя совета директоров Bank of China с к смертной казни за коррупцию и незаконную выдачу кредитов. Ляньгэ получил взятки на сумму около 121 млн юаней ($16,8 млн). Приговор вынесен с отсрочкой в исполнении на два года. Также суд постановил пожизненно лишить Ляньгэ политических прав и конфисковать все незаконно полученные активы.

Большая должность и большие деньги не спасли от заслуженного наказания.

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