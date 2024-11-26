 

Рупор кремлевской пропаганды: Смертная казнь для банкира

26.11.2024, 22:35, Разное
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Рубрика "Новости смертной казни"

Суд в КНР приговорил бывшего партсекретаря и председателя совета директоров Bank of China с к смертной казни за коррупцию и незаконную выдачу кредитов. Ляньгэ получил взятки на сумму около 121 млн юаней ($16,8 млн). Приговор вынесен с отсрочкой в исполнении на два года. Также суд постановил пожизненно лишить Ляньгэ политических прав и конфисковать все незаконно полученные активы.

Большая должность и большие деньги не спасли от заслуженного наказания.

Источник: Colonel Cassad


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