Мнение: Поправка на пепел

Курс доллара уже 105. Поражает, насколько уже буднично это воспринимается. Народ привык, притерпелся, трехзначные показатели курса уже принимаются как само собой разумеющиеся. Привыкли, как и к жизни в состоянии войны, как и к захваченной Курской области, как и к собственным рукам в крови. “Все идет по плану” – как глубокомысленно говорят всякие “эксперты”. “Это даже хорошо, что сейчас нам плохо”, – хочется повторить фразу Бармалея-Ролана Быкова из старого детского фильма времен моего рождения, “Айболит-66”.

Толковые экономисты типа Дмитрия Некрасова не устают повторять, что “российской экономике ничего не грозит”, она, мол, “очень устойчива”, налицо “полная адаптация” к условиям санкций. Некрасов вообще выдвинул тезис, что “РФ может вести войну вечно”, ей, мол, сама по себе война “вообще никак не вредит”. Мне понравился его расчет: если, мол, реальная инфляция в стране двузначная, например, порядка 15% годовых, а ключевая ставка ЦБ “всего” 21%, то ведь, учит Некрасов, это означает, что бизнес берет деньги под реальные (21-15) всего лишь 6% годовых, то есть ОЧЕНЬ МАЛЕНЬКУЮ ставку! И поэтому – делает вывод Некрасов – российскому бизнесу ничто не грозит! Да здравствует Набиуллина!

Очень, наверно, утешительно всё это звучит для рашн патриотов. Доллар теперь 105, красная икра на Новый Год будет 12000 за кг, сливочное масло становится на вес золота, и поэтому масло стали прятать с полок, чтобы не крали, кредиты населению теперь под 30% (как еще полгода назад были микрозаймы), а ипотека вообще умерла. Нормально, Константин! Да, и заодно уже Россия вовсю грозит миру ядерной войной. Если ты составляешь какие-то планы на жизнь – надо это иметь в виду, и во всех планах делать поправку на собственное превращение в ядерный пепел.

“Экономически”, может быть, всё и в самом деле в стране зашибись, “жизнь становится всё лучше и веселее”, но, если судить по личному ощущению, всё в стране уже начало стремительно проваливаться в тартарары, и конец фильма близок. Градус безумия зашкаливает, на что рассчитывают “руководители” всего этого бедлама – совершенно непонятно. Наш Корабль дураков идет без руля и без ветрил – куда-то к дьяволу. Поразительно, что ни у кого не возникает вопроса – ЗАЧЕМ. Какая воля к самоубийству у этого общества. У Достоевского, оказывается, была отличная фраза в “Дневнике писателя”: «А знаешь, почему они так любят войну? Потому что они считают, что война – лекарство от низости» (подглядел у Зинаиды Пронченко, кинокритика).

Многие ведь в самом деле тешили себя надеждой, что война как-то там “очистит” общество, придаст людям новые смыслы, выявит более достойных людей… Где, укажите нам, Отечества отцы, которых мы могли б принять за образцы? Ответ – нигде. Из ничего, как говорится, и не может быть ничего. Сейчас вся эта кучка дерьма рассыпется и утонет, а на ее месте НИЧЕГО не появится. Веселый наступает Новый год.