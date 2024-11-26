В Москве появятся платные пешеходные переходы

Департамент транспорта и развития дорожно-транспортной

инфраструктуры Москвы объявил о создании первых платных пешеходных переходов.

Перейти дорогу по ним москвичи и гости столицы смогут уже с 1 января 2025 года.

Стоимость перехода на таком участке дороги составит 50

рублей, для этого пешеходу потребуется иметь при себе именной транспондер. Когда абонент подойдёт к специально выделенному месту, умные камеры идентифицируют его. спишут средства со счёта, поднимут болларды и запустят разрешающий сигнал светофора.

Проверять переходящих и выявлять нарушителей, не оплативших

переход, будут столичные контролёры. Нарушителю грозит штраф в размере пяти

тысяч рублей, при повторном пересечении платного пешеходного перехода

гражданина может ожидать административный арест.

Для предотвращения пробок на дорогах, некоторые старые

пешеходные переходы перенесут на большее расстояние от «новых» или же

вовсе убраны. Доехать до бесплатного пешеходного перехода всегда можно будет на

автобусах, дополнительно запущенных на таких участках.

Нововведение позволит оптимизировать наиболее загруженные

пешеходные участки города, снизить время доставки и получить дополнительные

средства на улучшение инфраструктуры Москвы.

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