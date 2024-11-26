 

Coca-Cola выпустила очередную серию странных рекламных роликов, созданных нейросетью

26.11.2024, 18:35, Разное
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Как и предрекали аналитики, стремление удешевить создание рекламы и маркетинговых продуктов при помощи искусственного интеллекта (пока) ведет в пропасть. Очередной жертвой игр с инновациями стала компания Coca-Cola, которая в преддверии рождественских праздников запустила новую рекламную кампанию. Она вызвала бурю критики, потому что ИИ не справился со своей задачей.

Как стало известно, Coca-Cola отказалась от услуг живых сценаристов и художников. Вместо этого компания заключила три контракта с различными студиями, которые используют ИИ-технологии для создания контента. Это было сделано с целью удешевления работы.

Получилось весьма своеобразно – ИИ оказался неспособен понять смысл рекламы, а тем более таких сложных даже для людей вещей, как «рождественское настроение». Как следствие, созданное ИИ видео можно отнести к развлекательным, но оно никак не соответствует целям рекламы. Если не сказать большего – дискредитирует продукт, который должно продвигать.

Источник &#8212 forbes


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