Coca-Cola выпустила очередную серию странных рекламных роликов, созданных нейросетью

Как и предрекали аналитики, стремление удешевить создание рекламы и маркетинговых продуктов при помощи искусственного интеллекта (пока) ведет в пропасть. Очередной жертвой игр с инновациями стала компания Coca-Cola, которая в преддверии рождественских праздников запустила новую рекламную кампанию. Она вызвала бурю критики, потому что ИИ не справился со своей задачей.

Как стало известно, Coca-Cola отказалась от услуг живых сценаристов и художников. Вместо этого компания заключила три контракта с различными студиями, которые используют ИИ-технологии для создания контента. Это было сделано с целью удешевления работы.

Получилось весьма своеобразно – ИИ оказался неспособен понять смысл рекламы, а тем более таких сложных даже для людей вещей, как «рождественское настроение». Как следствие, созданное ИИ видео можно отнести к развлекательным, но оно никак не соответствует целям рекламы. Если не сказать большего – дискредитирует продукт, который должно продвигать.

Источник — forbes