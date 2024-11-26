«Не прижилось» – Нижнему Новгороду хотят вернуть название Горький

Депутаты городской думы Нижнего Новгорода предложили вернуть городу историческое название Горький и даже собрали большинство голосов за такую инициативу.

Таким образом, как считают народные избранники, удастся избежать ненужных коллизий с Великим Новгородом, а также восстановить историческую справедливость.

– Создаётся впечатление, будто нижегородцы проживают в загадочном городе: то ли «Нижний», то ли «ЭнЭн», то ли «НиНо»… Всё это свидетельствует о том, что, к сожалению, название Нижний Новгород попросту не прижилось, – констатировал зампредседателя гордумы.

Идею особенно горячо поддержали представители КПРФ, которых на этот раз решили пустить на заседание. Они напомнили, что Нижний Новгород стал городом трудовой доблести именно в тот момент, когда носил прежнее название.

– Моду на переименования населённых пунктов к нам в страну принёс дикий капитализм, а её единственная цель – опорочить достижения предков. У нашего города всегда было одно настоящее, историческое название – Горький. Горький и точка! – заявил председатель фракции КПРФ.

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