 

После скандала в Ярославле Лолита требует присутствия медиков на концерте

26.11.2024, 17:25, Разное
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После того, как общественники почти сорвали концерт Лолиты в Ярославле, певица отменила все мероприятия за пределами столицы. Об этом сообщили СМИ. При этом Лолита готова отработать несколько концертов за один день. Стоимость одного составляет 4 миллиона рублей.

Кроме того, Милявская озаботилась своей безопасностью. Теперь исполнительница хита “На Титанике” требует присутствия на мероприятиях кареты скорой помощи и полиции. Даже цветы выносить будут лишь по ее команде. Еще одним условием стал запрет на необоснованный нагон зрителей. Что именно под этим подразумевается, неизвестно.

Напомним, недавно Лолита Милявская в своем Telegram-канале призналась, что ее концерт в Ярославле был под угрозой срыва из-за активистов. Как рассказывала певица, она увидела “пятьдесят лбов” как только вышла из машины. Они вели себя угрожающие. При этом артистка очень боялась потерять передний зуб, который только недавно вставила. Избавиться от незваных гостей Лолите помогли сотрудники полиции и организаторы концерта.

Ранее Милявская была под угрозой отмены из-за своего участия в прошлогодней скандальной вечеринке, которую организовала блогер Настя Ивлеева. Тогда из-за своего присутствия на неоднозначном мероприятии многие артисты попали в опалу, но дольше всех не выступала именно Лолита.


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