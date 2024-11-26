НАТО провело успешные учения по исключению государства из своего состава за 30 минут

Глава Североатлантического альянса Марк Рютте отчитался об успешном

завершении учений «Молниеносная решимость». В рамках учений отрабатывалась

процедура экстренного исключения страны из состава альянса для предотвращения Третьей

мировой войны.

Согласно легенде, генштаб НАТО получил сообщение от вымышленной

страны Медведистана, согласно которому через 30 минут по мирному военному объекту

НАТО в гипотетической стране-члене альянса Чихуаленде будет нанесен ракетный

удар гиперзвуковым оружием. Если это произойдёт, то НАТО должно будет задействовать

пункт 5 своего устава, но ответный удар против Медведистана может послужить

началом ядерной войны. Чтобы этого избежать, генералы и лидеры стран альянса

должны в течение 30 минут проголосовать за исключение Чихуаленда из состава

союза и подписать все необходимые для этого документы.

«Наш альянс создавался с целью обороны от КНДР, Афганистана

и Сомали, – сказал Рютте. – Мы никогда не ставили задачу устроить глобальную конфронтацию

с Медведистаном или его реальным прототипом. Могу отметить высокий профессионализм

и дисциплину чиновников альянса: в ходе учений Чихуаленд покинул НАТО за 21

минуту. Оставшегося времени могло бы хватить, чтобы переписать на эту страну

часть государственного долга наших более важных членов».

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