 

Пугачева помогла не сойти с ума пережившему тяжелейший удар Киркорову

26.11.2024, 14:05, Разное
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Мама певца – ведущая концертов Виктория Марковна Киркорова (Лихачева) – умерла от рака 30 апреля 1994 года. Ей было всего 57 лет… Для певца это стало тяжелейшим ударом.
Похоронена она на кладбище в Софии, и у благодарный сын после каждого концерта в столице Болгарии ехал на кладбище со всеми цветами, чтобы почтить ее память.

“Уход мамы стал для меня страшнейшим стрессом, – признается Филипп Киркоров. – Мама долго болела и мы понимали, что скоро ее не станет. И случилось это аккурат в мой день рождения. Это была самая большая трагедия в жизни. И мне очень повезло, что в этот момент рядом со мной была моя жена, Алла. Она вытащила меня из этого омута горя и уныния. У меня было чувство, что Всевышний из одних заботливых рук в другие, которые надежно согревали меня в течение нескольких лет”.

“Я благодарен этой Женщине, которая поет, – продолжает Киркоров. – Она дала мне возможность обрести себя и не сойти с ума (а в момент утраты мамы я был в шаге от этого). И мама, и Алла очень похожи – обе сильные женщины. которые меня оберегали и поддерживали. Я согласен с психологами, что мужчины в жизни ищут прототип матери. Убедился в этом на собственном примере”.

Напомним, сегодня Пугачева замужем уже в пятый раз. Вместе с юмористом-иноагентом и двумя детьми, рожденными суррогатной матерью, они сейчас живут в Израиле, получив там гражданство. Филипп Киркоров при этом продолжает уважительно говорить про бывшую жену, считая ее своей музой.


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