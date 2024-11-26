 

В России запретят упоминать запрет на пропаганду чайлдфри

26.11.2024, 13:33, Разное
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Само упоминание запрета на пропаганду идеологии чайлдфри в СМИ и социальных сетях располагает граждан к размышлениям на эту тему, а поэтому тоже запрещено, разъяснили в Минюсте.

В министерстве рассказали, что получили тревожащую информацию от социологов: если до лета 2024 года о чайлдфри знали не более 25% россиян, а поддерживали это движение до 2-3% населения, то теперь доля осведомлённых граждан составляет 78%, а поддерживает экстремистов каждый 10-й россиянин.

– В связи с этим мы планируем запретить распространять информацию о самом существовании такой идеологии, равно как и информацию о том, что она якобы запрещена в Российской Федерации, – пояснил источник. – Она всё ещё запрещена, но это тоже секретно.

За разглашение информации о запрете чайлдфри предполагается применять статью о преступлении против государственной тайны. В ближайшие недели правительство присвоит всем соответствующим документам гриф «секретно».

Ненадежный источник: ИА “Панорама”


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