Улыбавшаяся и певшая у гроба Левкина красивая вдова объяснилась за “неправильную” скорбь

Люди пишут,

что мол, вдова “неправильно” горевала во время гражданской панихиды. Словно есть какая-то инструкция, как нужно скорбеть и провожать любимых в последний путь!..

Марину Левкину упрекают, в частности, что у гроба мужа она стояла красивой, с элегантной укладкой и без черного платка. Но какой она должна была

быть? Сам Левкин любил, когда его красавица-жена смотрится эффектно и все ею

любуются. А на похоронах было много прессы, камер, друзей и коллег артиста, и

она просто обязана выглядеть достойно.

Еще пишут,

что вдова у гроба улыбалась и пела – даже язвительно называют ее “веселой вдовой”. На

самом деле, уход мужа и отца дочери – тяжелейший удар для Марины. Но сам Левкин

просил не убиваться по нему, вряд ли он хотел бы, чтобы его жена и дочери

плакали, кричали и рвали на себе волосы. Кому от этого будет лучше?

Поэтому

церемония была очень светлой, душевной, теплой. Звучали песни Левкина, которые

при его жизни редко ставили на радио. Приехали десятки камер, которые Левкин,

как настоящий артист, всегда любил – он обожал журналистов. Все это было признанием

любви Маруси к покойному мужу. Она, улыбаясь и плача у гроба, словно бы

говорила ему: “Володя, пришло столько друзей, пришли “на-найцы”,

пришли журналисты, звучат твои песни – как жаль, что все это случилось после

твоей смерти”.

Марина Левкина емко ответила всем тем, кто ее осуждает за якобы “неправильную” скорбь:

“Вовка не мог жить без моей улыбки. И терпеть не мог платок на моей голове. 9 дней мы с Никушей (младшая дочь Левкина – Прим. ред.) учимся жить заново”.

Конечно,

Левкин не собирался умирать. Он ушел из дома в больницу на своих ногах. А попал

в итоге в реанимацию. Марина говорит, что в ту ночь молилась, мысленно

обращаясь к Богу и Володе: “Если ты выберешь остаться с нами, то всё будет

хорошо. Если ты выберешь другой путь, и вы там с Богом сами договоритесь, то

это тоже будет хорошо для тебя”. Он выбрал Бога. А Марина сделала прощание

с ним таким, чтобы всем казалось – Володя Левкин тут, с нами, рядом. Он был бы

рад, увидев с какой теплотой говорят о нем, какие красивые у него жена и дочери

и скольким друзьям, коллегам, журналистам он нужен!